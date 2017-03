Teatro Amazonas abre espaço para o reggae

Oícone do Reggae Bob Marley falou uma vez que o reggae não é para se ouvir, e sim para se sentir, por isso quem conhece o ritmo dançante e ao mesmo tempo suave, sabe que ele tem uma batida bem característica. Tanto que ganhou um espetáculo chamado “Na Batida do Reggae”, produzido pelo baterista Lucas Kastrup, da banda Ponto de Equilíbrio, que vem a Manaus apresentar a história do estilo musical, no dia 31 de março, no Teatro Amazonas, às 20h.

No início, “Na Batida do Reggae” seria um documentário sobre a música reggae, mas acabou adotando o formato de workshop em agosto de 2016. Desde então o projeto passou por onze cidades, de Norte a Sul, Nova Friburgo, Canoa Quebrada, Campos dos Goytacazes, São Paulo, Sana, Vitória, Ilha Grande, Florianópolis, Juiz de Fora, Ubatuba e Bauru.

Para o baterista, é impossível pensar em qualquer manifestação cultural sem levar em conta a presença do reggae, como uma base. “Na MPB, por exemplo Gilberto Gil e Djavan, no rock, Paralamas do Sucesso, Blitz, também tem uma forte influência do reggae. Isso mostra como a música jamaicana acabou entrando no Brasil e tudo o que passou a ser feito desde então.”

No projeto, Kastrup lançará sete músicas inéditas de sua autoria e também apresentará o reggae por meio de imagens e vídeos projetados no palco, além de contar com o apoio dos músicos convidados de bandas locais, como Cileno (voz e violão), Anderson Candango (gaita), Leonardo Pimentel (percussão), Marquinho Cileno (baixo), Diogo Navia (flautista), Ricardo Sanfoneiro (sanfona), Vívian Gramophone e Natty dos Anjos (backing vocals).

“Na Batida do Reggae é uma palestra sobre a história do ritmo com aula prática de tambor e bateria, para músicos e não músicos de todas as faixas etárias”, define Kastrup.

Para o cantor amazonense Cileno, a ideia do projeto em reunir os músicos do gênero de Manaus e o músico e pesquisador carioca será de grande valor para as partes. “A ideia inicial do projeto seria realizar um workshop sobre reggae, mas como surgiu a oportunidade de tocar no Teatro Amazonas em homenagem aos seus 120 anos, o projeto de Lucas tomou contorno de um concerto pedagógico, com intervenção de músicos locais. Vai ser, certamente, um intercâmbio valioso, com troca de informações entre o reggae roots (de raiz) e o reggae pop”, declarou.

Kastrup receberá no palco do Teatro Amazonas alguns músicos locais já consagrados, e o que antes era uma palestra se tornou um autêntico espetáculo, incluindo apresentações de músicas e cânticos nyahbinghi de autoria do próprio Lucas Kastrup, mas que até então permanecem inéditos para o grande público. Trata-se, sem dúvida, de um momento histórico de grande importância para a música reggae no cenário local e nacional. A entrada é gratuita.

Lucas Kastrup é um dos fundadores da banda Ponto de Equilíbrio, uma referência da música reggae atual. Além de baterista, é autor de diversas composições, entre elas: Novo Dia, Velho Amigo, Santa Kaya, Árvore do Reggae, Aonde vai chegar? (Coisa feia), Só quero o que é meu, Jah Jah me leve, e outras. Ele também é antropólogo, Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ, desenvolvendo pesquisas sobre música e religião.

Sobre o Raggae

Com suas origens na Jamaica, o Reggae é um gênero musical que teve auge na década de 1970, quando se espalhou pelo mundo. É uma mistura de vários estilos e gêneros musicais: música folclórica da Jamaica, ritmos africanos, ska e calipso.

As letras das músicas falam geralmente de questões sociais, além de destacar assuntos religiosos e problemas típicos de países pobres.

O reggae recebeu, em suas origens, uma forte influência do movimento rastafari, que defende a ideia de que os afrodescendentes devem ascender e superar sua situação através do engajamento político e espiritual.

Reggae no Brasil

No estado do Maranhão, principalmente na capital São Luís, é comum a organização de festas ao som de reggae. Na década de 1970, músicos como Gilberto Gil e Jorge Ben Jor são influenciados pelo estilo musical jamaicano. Na década de 1980, é a vez do rock se unir ao gênero da Jamaica, nas letras do grupo Paralamas do Sucesso. Na década de 1990, surgem vários músicos e bandas.

Podemos citar como exemplo: Cidade Negra, Alma D’Jem, Tribo de Jah, Nativus e Sine Calmon & Morro Fumegante.

