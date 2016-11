Na Argentina, baterista Steven Adler volta a tocar com o Guns N’ Roses

Os fãs argentinos do Guns N’ Roses foram presenteados durante o show do grupo em Buenos Aires, na noite de sexta-feira (4). Isso porque o baterista americano Steven Adler, parte da formação original da banda, subiu ao palco do Estádio Monumental de Núñez durante a faixa ‘Out Ta Get Me’ e tocou com os antigos colegas.

O show na capital argentina foi simbólico, pois foi a cidade que recebeu em julho de 1993 a última apresentação da banda com Axl Rose, Slash e Duff McKagan antes do reencontro dos músicos na atual turnê.

Adler já não integrava o Guns N’ Roses na época do show argentino, após ser dispensado em 1990 -o baterista titular era então Matt Sorum. Ele tampouco voltou oficialmente ao conjunto nesta turnê comemorativa.

A participação do baterista na Argentina foi a quarta dele no atual giro do conjunto. Ele também se apresentou em Cincinnati, Nashville e Los Angeles.

Com o Guns N’ Roses, Steven Adler gravou os discos ‘Appetite for Destruction’ e ‘GN’R Lies’.

O Guns N’ Roses desembarca no Brasil neste mês para shows em Porto Alegre (8), São Paulo (11 e 12), Rio de Janeiro (15), Curitiba (17) e Brasília (20).

Folhapress