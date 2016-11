Na Arena da Amazônia, Sul América vence Holanda e conquista o Campeonato Amazonense de Futebol Infantil

O Sul América fez história nos gramados da Arena da Amazônia na noite deste sábado, dia 27, ao conquistar o título do Campeonato Amazonense Infantil. O título veio após o Trem vencer o Holanda de virada, por 2 a 1 no tempo normal, e nos pênaltis abater o rival por 4 a 2. A temporada recebeu apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Derrotado no primeiro jogo da final, o Sul América precisava vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça. A motivação de jogar a final no estádio construído para a Copa do Mundo de 2014 e a possibilidade de escrever o nome do clube nos “gramados” da Arena, como primeiro campeão da categoria, fez a garotada do Sul América dominar a partida do início ao fim.

Gabriel fez os dois gols para o time da Glória no tempo normal, após Thierry marcar para o Holanda. “Foi a primeira vez que marquei na Arena. É muito emocionante e não tenho nem palavras. Agradeço à torcida que sempre vem nos apoiando e conseguimos sair com a vitória. Foi um jogo muito difícil, o Holanda é um time muito bom, mas soubemos trabalhar e conseguimos o título”, comemorou o meio-campista, improvisado como atacante na partida.

Feliz com o primeiro título na carreira, o treinador do Sul América, Paulão, enalteceu o trabalho dos garotos que superaram as dificuldades e conquistaram a taça após meses de muito trabalho.

“Ser campeão dentro da Arena emociona. É meu primeiro título, o Sul América é um time considerado pequeno, treinávamos duas vezes na semana e só. Os meninos são obedientes e tudo isso mostra o quanto foi suado. Os meninos estão de parabéns”, comemorou o treinador, bastante emocionado.

Artilheiro lamenta

Dono da artilharia do estadual com 17 gols, o atacante do Holanda Thierry lamentou a perda do título. “Todo mundo jogou bem, mas foi mérito do Sul América. Agora é trabalhar para levantar a taça ano que vem”, disse o atacante que mandou a bola por cima do gol na disputa dos pênaltis.

O jogo

A pressão do Sul América em busca de reverter o placar de 2 a 1 da primeira partida da final foi intensa. Com ataques bem elaborados que vez ficavam na zaga, nas mãos do goleiro e mesmo na trave do Holanda, não foram suficientes para balançar a rede até os 30 minutos iniciais.

O amplo domínio sul-americano só foi quebrado aos 32 minutos. Thierry aproveitou o rebote do goleiro Lucas e de perna esquerda abriu o placar: 1 a 0. O gol de empate do Trem da Colina não demorou a sair. Aos 34, Gabriel recebeu na entrada da grande, a bola passou por três zagueiros e morreu no fundo do gol: 1 a 1.

O gol de empate motivou o Trem da Colina que novamente foi para o ataque. No rápido toque de bola, aos 47 minutos, Warlen deixou Gabriel na entrada da pequena área, o volante se livrou da marcação e fez o segundo gol dele na partida e o segundo do Sul América.

Assim como na etapa inicial, o Trem da Colina dominou a partida e conseguiu levar a decisão para a disputa de pênaltis, onde também manteve o domínio e errou menos. Lucas, Lúcio, Chris e Iran marcaram, enquanto Gabriel perdeu para o Trem. Matheus e Fernando balançaram a rede do Sul América, mas Thierry e Carlos desperdiçaram para o Holanda.

