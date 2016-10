Na Arena da Amazônia, Fast e Princesa do Solimões decidem o campeonato amazonense 2016

Após dois meses de muitas disputas, o Campeonato Amazonense 2016 entra em contagem regressiva para revelar o grande campeão. A Arena da Amazônia irá receber Fast x Princesa do Solimões pela grande final, às 18h, deste sábado (22). O jogo marcará o décimo primeiro jogo do certame no estádio que foi palco da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Jejum

De um lado está o Fast, que há mais de 45 anos não levanta a taça do estadual. O último feito foi em 1971, quando marcou 4×1 em cima do extinto Rodoviária. A participação mais recente foi numa final realizada no estádio do Sesi, pelo Campeonato Amazonense de 2012, quando o ‘Tricolor’ perdeu para o Nacional por 2 a 1.

Do outro tem o Princesa do Solimões, que foi campeão pela primeira vez em sua história no ano de 2013, ao despachar o ‘Naça’ por 2 a 0 no tempo normal e vencer na loteria dos pênaltis. O time de Manacapuru foi vice em 2014 e 2015. O Nacional venceu o time do interior amazonense em 2014, com o famoso ‘eterno’ 5 a 1. No ano de 2015, o ‘Leão da Vila Municipal’ venceu o ‘Tubarão’ por 2 a 1 na Arena da Amazônia.

Para o lateral-esquerdo do fastiano, André Luís, o jogo vai ser decidido nos detalhes e a equipe encara com responsabilidade a confiança depositada pelos torcedores.

“Estamos felizes, pois o Fast vai disputar a final, mas precisamos da cereja do bolo, pois 45 anos não são 45 dias. Sabemos que muita gente está esperando por isso e nosso compromisso não é apenas com o nosso clube, mas com aqueles que torcem e confiam na gente, que criam expectativas. Aqui nós temos jogadores que já foram campeões, que são experientes, mas ainda não ganharam a taça. Nosso time é uma mescla e precisamos da união de todos, algo que temos”, disse o atleta, que já atuou no futebol europeu e sagrou-se campeão estadual pelo Sport Recife.

Técnico do Princesa, Zé Marco, fala sobre o clima da equipe na véspera de uma grande decisão. “Estamos mais maduros, assim como o Fast, portanto será um grande jogo entre duas equipes de muita qualidade técnica. Esperamos levar a melhor e conquistar esse tão sonhado título”, frisou.

Ingressos

Os ingressos para Fast x Princesa do Solimões serão vendidos na bilheteria D (Flaviano Limongi) da Arena da Amazônia, a partir das 14h deste sábado (21). Os valores custarão R$ 20 (a inteira) e R$ 10 (a meia), sendo que dos quatro mil bilhetes confeccionados para a partida, três mil serão para meia-entrada e o restante para o ingresso integral. O torcedor que comparecer usando camisa de qualquer clube federado à FAF pagará apenas meia-entrada.

Os portões para a partida vão abrir ao público às 16h e a entrada será pelo portão D. A divisão na arquibancada será da seguinte forma: Norte/Oeste (Fast) / Norte/Sul (Princesa).

Com informações de assessoria