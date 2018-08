Conheça 10 flutuantes imperdíveis em Manaus

Manaus – Nada melhor para refrescar-se do calor do que tomar um bom banho de rio. Na área urbana de Manaus é difícil encontrar águas limpas e adequadas para tomar banho. Mas também não é preciso sair de Manaus para poder aproveitar tudo o que a natureza tem a oferecer.

Basta afastar-se um pouco da cidade grande para encontrar as mais diversas opções de flutuantes. Nesses locais você pode além de dar aquele mergulho no rio, comer, beber, dançar, curtir um som ao vivo ou apenas ficar apreciando o pôr-do-sol amazônico.

O Em Tempo separou uma lista com 10 flutuantes imperdíveis para quem mora em Manaus ou está de visita na capital.

1. Flutuante da Tia

Sem dúvida um dos mais tradicionais em Manaus, inaugurado em 1986. Além de ser uma opção de lazer, o local tem um cardápio variado, repleto de opções regionais para quem deseja conhecer um pouco da culinária típica do Amazonas ou para os nativos que gostam de aproveitar as delícias que a terra tem a oferecer.

As opções variam desde comidas para beliscar, como uma tapioca, até pratos com peixes amazônicos fritos ou assados para até duas pessoas. Os amantes de esporte podem praticar Stand Up Paddle (SUP) por apenas R$ 25 a hora, porém, o pagamento só pode ser feito em dinheiro. Para entrar no local é preciso pagar uma taxa de R$ 5 por pessoa. O restaurante e outros serviços oferecidos no flutuante podem ser pagos no cartão de débito, crédito ou em dinheiro.

2. Abaré SUP and Food

Com clima familiar e programação diversificada, o Abaré oferece uma experiência divertida com uma paisagem no meio do Rio Negro. O acesso ao flutuante é feito somente de barco, a taxa de transferência é de R$ 7, ida e volta. Além de oferecer cardápio mais trabalhado, o flutuante também oferece serviço de hostel para casais ou grupos que desejaram fechar pacotes.

O local abre todos os dias, a partir das 9h da manhã até 20h. Quem deseja aproveitar as tranquilas águas do Rio Negro para praticar SUP pode alugar o equipamento por R$ 20 a hora, de segunda à sexta e R$ 30 aos fins de semana. O principal diferencial do Abaré são os eventos e festas que acontecem no espaço do flutuante. Nessas ocasiões, os ingressos são vendidos de maneira separada e o local reabre normalmente no dia seguinte.

3. Flutuante Sedutor

Um espaço feito para quem gosta de curtir um bom som à moda brasileira, os ritmos variam desde a boa e velha MPB até as “sofrências” do sertanejo universitário. O Flutuante fica aberto todos os dias, das 11h até as 21h. De sexta à domingo o local oferece apresentação de bandas ao vivo. Aos sábados, domingos e feriados é cobrado um valor de R$ 10 para ter acesso ao Flutuante.

O local também oferece pratos típicos da culinária regional e aceta todos os tipos de cartões, de débito e crédito. Para quem quiser aproveitar as bandas ao vivo em um ambiente mais tranquilo, pode optar pelo camarote. Os amantes de esporte também podem alugar equipamentos para praticar SUP ou Caiaque por R$ 30 a hora em qualquer um dos dois esportes.

4. Flutuante Sun Paradise

Para quem gosta de uma pegada mais eletrônica, o Flutuante Sun Paradise é o local ideal. O acesso pode ser feito de carro e até mesmo utilizando aplicativos de transporte. Para entrar é necessário pagar uma taxa a partir de R$ 10. O grande diferencial do Sun Paradise é a extensa lista de shows ao vivo festas, normalmente programadas às sextas, sábados e domingos.

O espaço abre todos os dias, das 9h da manhã até 18h. Além de drinks, o flutuante também oferece almoço com pratos regionais e lanches.

5. Flutuante Restaurante Maloca Amazônia

Um ambiente pensado para famílias, esse é o Flutuante e Restaurante Maloca Amazônia. Localizado no Porto do São Raimundo, bem próximo à área central da cidade, o flutuante oferece um cardápio regional variado e ainda possui área kids para a diversão das famílias com crianças pequenas.

Para acessar o espaço é necessário pegar um barco na orla do Porto, a taxa de transferência é R$ 10, o pagamento é feito apenas no dinheiro e crianças até 3 anos não pagam. O local funciona todos os dias, das 10h até 20. Aqueles que praticam SUP podem alugar equipamento no local por R$ 25 a hora. Devido a uma reforma, o restaurante reabrirá para o público a partir do dia cinco de setembro.

6. Flutuante Peixe Boi

Ideal para apreciar a natureza enquanto degusta um bom prato amazônico. O Flutuante Peixe Boi está localizado em uma Área de Preservação Ambiental na área do rio Tarumã Açu. O espaço funciona de quinta a domingo, principalmente no horário de almoço, das 11h até as 17h. Para chegar até a área do flutuante, é necessário pegar uma lancha nas proximidades da Vivenda Verde, ou pelo Balneário da Prainha. O valor do trajeto é combinado com o barqueiro.

Com uma pegada bem natural, o espaço é bem tranquilo. Não há equipamentos de SUP ou caiaque para alugar, apenas boias para quem deseja ficar de molho na água geladinha do rio. Além de dinheiro, o flutuante também aceita cartões, mas apenas débito.

7. Flutuante Recanto da Amazônia

Com uma programação de shows ao vivo mensalmente, o Flutuante Recanto da Amazônia tem diversão e lazer para um público variado. O acesso é feito de lancha, a partir do porto da Ceasa, localizado na Vila Buriti, Zona Sul de Manaus. O translado custa R$ 7 e não é preciso pagar taxa de entrada para aproveitar o que o flutuante oferece.

O local funciona todos os dias, segundo o dono, enquanto houverem clientes o estabelecimento continua funcionando. No flutuante também há a possibilidade de almoçar pratos típicos regionais e bebidas.

8. Flutuante Salomé Bar

Extensão do já conhecido bar na capital amazonense, o Flutuante Salomé leva para o rio o serviço que já oferece na capital. O espaço abre de quarta a domingo, das 10h até as 19h. O acesso pode ser feito de carro, através da estrada do turismo, o flutuante fica em um ambiente próximo ao Sun Paradise. Além de servir petiscos e drinks, também há um cardápio com almoços e comidas regionais.

9. Flutuante Paraíso das Águas

Para os amantes do forró, o Paraíso das águas é o destino certo. O local tem som ao vivo, com bandas locais de forró todos os domingos, a taxa de entrada para curtir a boa música é apenas R$ 5 por pessoa. Com funcionamento de quarta a segunda, das 9h às 17h durante a semana e das 9h às 19h nos fins de semana, também há a opção de almoçar vendo a paisagem amazônica. O acesso pode ser feito de carro, e o local aceita todos os tipos de cartão.

10. Flutuante Sup Cabana

Aberto apenas nos fins de semana, o flutuante Sup Cabana é uma opção de lazer para a família. O local funciona aos sábados e domingos, abre às 11h e não tem hora para fechar. No espaço é possível alugar equipamento para a prática de SUP e caiaque. Também tem cardápio com várias opções Amazônicas além de aceitar todos os tipos de cartão.

O acesso ao flutuante é feito apenas através de lancha. Na Praia Dourada o banhista deve informar que irá para o Sup Cabana. O translado custa R$ 5 de ida e volta.