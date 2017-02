Mutirão vai negociar dívidas com Eletrobras

A renegociação de dívidas de serviços, como o de energia elétrica, será aberta para 380 moradores da comunidade Santa Luzia, na Zona Sul de Manaus.

A ação será feita por meio de um mutirão que será realizado na sede da Secretaria de Estado de Orientação e Proteção do Consumidor (Procon-AM), de 20 a

24 de fevereiro.

A ação é uma parceria do Procon-AM com a Ouvidoria Municipal de Orientação e Proteção ao Consumidor (Procon-Manaus) e Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

O mutirão tratará de dívidas ligadas ao fornecimento de energia elétrica e direcionado aos moradores da comunidade Santa Luzia.

O atendimento será realizado no período de 20 a 24 de fevereiro, das 8h às 14h, na sede do Procon Amazonas, na avenida André Araújo, 1.500, Aleixo, na Zona Centro-Sul

de Manaus.

A titular do Procon-AM, Rosely Fernandes, explicou que ação vai ajudar as pessoas que perderam o emprego e ficaram em condições ruins para pagar suas dívidas com a Eletrobras Distribuição Amazonas,

por exemplo.

Susam

Outro mutirão será direcionado a ex-funcionários temporários da Secretaria de Estado da Saúde (Susam), que procuraram a Defensoria Pública do Estado para reclamar que foram demitidos sem aviso prévio e que, por isso, não têm como honrar dívidas bancárias. Essa ação será realizada no período de 20 a 31 de março, também na sede do Procon Amazonas.

Rosely Fernandes afirmou que a ocasião será oportuna para aqueles que foram dispensados e reclamam que não receberam seus vencimentos do governo do Estado.

Documentos

É importante que os consumidores que desejam ser atendidos nessas demandas específicas tragam os seguintes documentos: cópia do RG, CPF, comprovante de residência, além de documentos que comprovem a dívida, como faturas, contratos, recibos e outros. No caso dos funcionários da Susam, também é necessária a apresentação da cópia do último contracheque.

