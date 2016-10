Mutirão de RG para crianças atrai público em Manaus

Aproximadamente 100 pessoas estiveram nas primeiras horas da manhã de dessa segunda-feira (10), na sede da Defensoria Especializada da Infância de Juventude Cível, no bairro São Francisco, Zona Sul, para emitir a 1ª via de Carteira de Identidade para o filho. A emissão acontece até hoje e de acordo com o defensor público titular da unidade, Mário Wu, a expectativa é de que pelo menos 500 RGs sejam emitidos durante a “Campanha 1ª Identidade”, promovida pela Defensoria Pública do Estado (DPE-AM).

“O objetivo da campanha é conscientizar sobre a importância do registro civil e da certidão de nascimento para crianças e adolescentes, documentos que são direitos garantidos pelo artigo 102 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). A falta de registro aumenta a vulnerabilidade de crianças e adolescentes em questões como trabalho infantil, exploração sexual ou aliciamento para atividades criminosas. Com o registro, a criança e o adolescente estão aptos a serem cadastrados em programas sociais e ter acesso à escola e ao sistema de saúde”, explicou.

Conforme o defensor público, o projeto piloto prioriza o atendimento a crianças de 0 a 12 anos. Além da emissão da primeira identidade, a campanha também fará a doação de brinquedos a instituições que atendem crianças em situação de vulnerabilidade. Para isso, a unidade receberá doações de brinquedos em bom estado até esta terça-feira (11).

“A campanha está sendo um sucesso. Muitas crianças e bebês estão presentes aqui. É gratificante ver essas crianças recebendo essa primeira identidade como um presente do Dia das Crianças. Estamos fazendo uma campanha para chamar a atenção da população da necessidade de garantir à criança o registro de nascimento, que é fundamental, paralelo a isso nós estamos fazendo a carteira de identidade que junto com o registro de nascimento são os primeiros documentos da criança. Isso garante a eles o direito de ter direitos”, destacou Wu.

Para emitir a primeira via do RG são necessárias três fotos 3X4, Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma cópia); cópia de comprovante de residência e, se for menor de idade, cópia da identidade dos pais ou responsável legal. Para emitir a segunda via, são necessárias duas fotos 3X4, certidão de nascimento ou casamento (original e cópia), cópia do comprovante de residência e, se for menor de idade, cópia da identidade dos pais ou responsável legal.

Segurança

A dona de casa Maria Aparecida Sousa, 32, foi com o marido, Paulo Sousa, 40, até a sede da Defensoria Especializada da Infância de Juventude Cível para tirar o primeiro RG da filha Alice Sousa, 2. Para ela, é importante que as crianças tenham todas as documentações desde cedo. “Eu gostei muito dessa campanha e decidi trazer minha filha. Ela tem a certidão de nascimento, mesmo assim quero que ela tenha um RG”, disse.

Quem também procurou a Defensoria para emitir o primeiro RG do filho Lucas Moreira, 5, foi a operadora de caixa Bruna Moreira, 28. Para ela, o RG é importante porque substitui a certidão de nascimento.

“O RG já vai conter todos os dados do meu filho em um só documento, por isso achei importante e vim emitir a primeira via dele. Assim evito de ficar usando a certidão de nascimento que é um papel mais frágil”, comentou.

Por Michelle Freitas