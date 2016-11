Mutirão de limpeza é realizado para ‘resgatar’ Santa Casa; objetivo é chamar atenção das autoridades

Para colaborar com a preservação da Santa Casa da Misericórdia de Manaus, a Associação de Cultura do Amazonas (Aceam) promove, neste sábado (19), uma mobilização de limpeza no prédio histórico, localizado na rua 10 de Julho, Centro. As atividades iniciaram às 8h com a participação voluntária de militares do Exército brasileiro e Marinha do Brasil, Associação Brasileira de Escritores e Poetas Pan-Amazônicos (Abeppa), ex-funcionários e sociedade civil em geral.

Na última sexta-feira (18), representantes da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) fizeram retirada dos moradores de rua e usuários de drogas que utilizavam o lugar como moradia.

A presidente da Aceam, Rosa dos Anjos, destacou a ação de limpeza como uma oportunidade de chamar mais uma vez a atenção dos governantes para que se cuide do patrimônio tombado, fechado há 12 anos, para que volte a funcionar como antigamente. “Vimos as pessoas falando que tem que cuidar da Santa Casa, mas ninguém faz nada. Encontramos o prédio em péssima estrutura, moradores de rua já haviam se instalado. Temos que cuidar, por isso convidamos as pessoas a salvarem o que ainda está de pé. E é muito bom que ainda temos a participação de artistas e militares voluntários”, enfatizou.

No dia 5 de outubro, data em que se comemora o Dia da Cultura, a Aceam já havia promovido um abraço simbólico na antiga unidade de saúde para mostrar à população a situação do lugar e também cobrar uma posição das autoridades.

O historiador Otoni Mesquita, que também fotografa temas relacionados ao meio ambiente e arquitetura, recentemente postou uma imagem na internet mostrando como estava a capela da Santa Casa. A foto repercutiu entre os internautas e foi a motivação para que a Aceam realizasse as atividades de limpeza.

De acordo com a tenente da Marinha do Brasil Rejane Lima, é dever do cidadão participar de atos representativos como esse. “A Marinha está satisfeita em poder ajudar um lugar como a Santa Casa, que faz parte da história da saúde e também da cidade”, ressaltou.

Em outubro, o Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM) entrou com uma ação cautelar pedindo que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) elabore um plano de ações emergenciais para evitar a ruína e desabamento do prédio. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$ 5 mil.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO