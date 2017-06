Mutirão de limpeza avança pela Zona Rural

Serviços de capinação, jardinagem, remoção de resíduos pesados e limpeza das margens, já passaram por seis comunidades nos últimos 20 dias. O serviço de mutirão de limpeza, realizado pela Prefeitura de Manaus, continua percorrendo comunidades localizadas na zona rural. Nesta terça-feira (13), a comunidade Colônia Central, na margem esquerda do Baixo Rio Negro, recebe a equipe da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulp).

“A orientação do Prefeito Arthur Virgílio Neto é que os serviços públicos de limpeza sejam constantes nessas comunidades. É essencial que se preservem esses locais que são envoltos em tantos recursos naturais”, explicou o secretário da Semulsp, Paulo Farias.

As comunidades: Bela Vista do Jaraqui, situada no Lago do Jaraqui, a 55 km do centro urbano de Manaus; São Sebastião (Tarumã-Mirim); Julião (RDS do Tupé/AM); Agrícola da Paz (Ramal do Pau Rosa, na BR 174); Nova Esperança (APA Tarumã-Ponta Negra, às margens do Igarapé do Tiu) e Tupé já foram visitadas pelo mutirão de limpeza.

“O serviço nesses locais vem contando com o apoio dos moradores que têm recebido os mutirões com muito boa vontade e satisfação, o que é fundamental para a manutenção da limpeza até a volta das equipes”, comentou José Rebouças, Subsecretário da Semulsp.

Aproximadamente 50 trabalhadores realizam o serviço, que deve percorrer outras cinco comunidades durante as próximas semanas. Nesta quarta-feira, 14/6 e no sábado 17/06, as equipes da Semulsp têm programação na Agrovila, no Tarumã-Mirim (margem direita, via fluvial) e Ebenezer, situada à margem direita do Rio Negro, para novas ações de limpeza.

Os distritos rurais de Nossa Senhora do Livramento (Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé/AM – distante de Manaus 7 km, via fluvial), Nossa Senhora de Fátima (Bairro Tarumã, Zona Oeste) e Vila Nova, situada na Br 174 – Taruma Mirim, são as próximas a receber o mutirão de limpeza.

Com informações da assessoria