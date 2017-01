Mutirão de Carteira de Trabalho leva quase mil pessoas ao MPT

Aproximadamente 1 mil pessoas fazem fila em frente à sede do Ministério Público do Trabalho (MPT), no Aleixo, Zona Centro-Sul, na manhã deste sábado (28). O motivo é o mutirão de emissão de primeira e segunda via da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

O evento foi amplamente divulgado pelo órgão durante a semana. A princípio, 300 senhas seriam distribuídas, entretanto, a demanda superou as expectativas e levou mais que o dobro de pessoas ao MPT.

Dona Célia Miranda, 48, chegou antes das 4h para garantir senha para os dois filhos adolescentes, que foram atendidos por volta das 10h. “E não fui a primeira, quando cheguei já tinha bastante gente” declarou.

Outro pai que levou o filho para tirar a carteira de trabalho foi o engenheiro de pesca Oster Machado, 45, que acompanhou a filha Bruna, 14. Ele estava na fila há pelo menos três horas e reclamou da falta de informações.

“Estamos aqui esse tempo todo e até agora ninguém veio informar se vamos ser atendidos ou não, se vai ter agendamento para atendimento posterior, não estamos sabendo de nada”, reclamou.

Segundo a assessoria do MPT, apenas trezentas pessoas com a documentação necessária serão atendidas hoje, como previsto. Mas, por conta da demanda, que surpreendeu o órgão, outras 300 senhas serão distribuídas para um segundo mutirão no próximo sábado, 4 de fevereiro.

Laize Minelli

EM TEMPO