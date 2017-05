‘Mutirão da Inclusão’ emite laudo para pessoas com deficiência neste sábado

Com o tema “Capacitar para Incluir”, o Centro de Saúde Ocupacional da Amazônia (CSO), realizará nesta sábado (6), das 7h às 17h, na avenida Rodrigo Otávio, nº4645, bairro Japiim I, Zona Sul de Manaus, a 1ª edição do “Mutirão da Inclusão” de 2017.

A ação consiste na emissão de Laudo Caracterizador de Deficiência para pessoas de baixa renda, que necessitam do documento para entrarem no mercado de trabalho. Ao todo serão disponibilizadas 150 vagas. Os pacientes receberão atendimento médico especializado, com uma equipe de saúde multiprofissional, e passarão por avaliações complementares como: audiometria, que deve comprovar a perda auditiva superior a 41 decibéis; além das avaliações oftalmológicas e físicas.

O Laudo Caracterizador de Deficiência é solicitado pelas empresas para que se cumpram as cotas de colaboradores com deficiência, ele especifica o tipo de deficiência, com o código correspondente da Classificação de Doenças (CID), e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, doenças entre outros.

Na última edição de 2016 a CSO disponibilizou 150 vagas, mas devido a grande demanda, o número de atendimento superou a expectativa. Pessoas de todas as zonas da cidade vieram à procura do laudo que foi emitido no mesmo dia, após avaliação medica. Também podemos enfatizar quê um dos resultados positivo do mutirão, foi à solicitação do cadastro de pessoas com laudo PCD para processo de seleção e contratação, de uma empresa do polo industrial de Manaus. Fechamos o ano de 2016 com uma media de 500 atendimentos nas 3 adições do projeto.

Serviço

O quê? Mutirão da Inclusão;

Quando? 06/05/2017 (Sábado);

Onde? Av: Rodrigo Otávio nº 4645, Japiim I;

Horário? 7h às 17h.

Com informações da assessoria