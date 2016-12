Mutirão da inclusão emite laudo a pessoas com deficiência

A terceira edição do Mutirão da Inclusão acontece neste sábado (10), das 7h às 17h, no Centro de Saúde Ocupacional, localizado na avenida General Rodrigo Otávio, nº 4645, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. A ação visa fornecer, de forma gratuita, o laudo caracterizador de Pessoas com Deficiência (PCD). Ao todo serão disponibilizadas 150 vagas para atendimento.

O mutirão contemplará pessoas de baixa renda que pretendem ingressar no mercado de trabalho, mas por falta de dinheiro deixam de passar por atendimento com um especialista para comprovar a deficiência.

Durante a ação, os portadores de deficiência passarão por perícia médica especializada para que posam obter o laudo. Ao todo, serão ofertadas 80 vagas, onde serão disponibilizados laudos com exames complementares de audiometria, avaliação física e oftalmológica.

O laudo caracterizador de PCD é solicitado por empresas para que se cumpram as cotas de colaboradores com deficiência, pois é um documento onde é especificado o tipo de deficiência, com o código correspondente da Classificação de Doenças (CID) e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças.

Com informações da assessoria