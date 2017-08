Músicos de banda amazonense são vítimas de sequestro relâmpago

O veículo roubado estava com R$ 4 mil só em equipamentos da banda – Reprodução

Dois músicos da banda amazonense “Alaídenegão” foram vítimas de um sequestro relâmpago, na noite deste sábado (27), enquanto se preparavam para um show, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Os suspeitos, ainda não identificados, fugiram com o carro de uma das vítimas, uma saveiro de cor vermelha e placas OAI-5203.

Segundo uma das vítimas, que prefere não ter o nome divulgado, os criminosos estavam bem vestidos. “Nós estávamos saindo do carro e preparávamos para retirar os equipamentos, quando fomos abordados por dois homens bem vestidos – com camisas de manga comprida – e que estavam a pé. Armados, ordenaram que entrássemos no veículo e, assim fizéssemos, sobe ameaça de morte”, informou o músico.

Ainda de acordo com o músico, foram roubados equipamentos avaliados em R$ 4 mil, além de celulares, documentos e dinheiro. “Eles abandonaram a gente no bairro Tarumã, próximo à garagem de uma empresa de transporte. Tivemos que andar alguns quilômetros para pedir ajuda. Por sorte, encontramos uma pousada, onde nos emprestaram um telefone e conseguimos acionar a polícia”.

O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Quem tiver informações sobre o veículo pode ligar para os números do disque-denúncia 181 e 190.

