Músico vai com camisa com frase ‘Fora, Temer’ no ‘Encontro com Fátima Bernardes’

Um dos integrantes da banda do músico Johnny Hooker usou uma camiseta com a frase “Fora, Temer”, no “Encontro com Fátima Bernardes” (Globo), desta quinta-feira (8).

O grupo havia sido convidado para participar da atração por fazer parte da trilha sonora da minissérie “Justiça”, com uma interpretação da música “Pensa Em Mim”, clássico sertanejo que ficou conhecido na voz de Leandro e Leonardo.

Por pouco mais de dois minutos, a banda tocou sua versão da canção, com o artista responsável pelo protesto contra o presidente Michel Temer tendo ficado na tela por cerca de 20 segundos.

No restante do tempo, a Globo mostrou convidados, a plateia cantando, além de deixar o enquadramento fechado no próprio Johnny Hooker.

O músico com a camiseta não foi identificado no programa nem fez qualquer outra manifestação política.

Na noite desta quarta-feira (7), Temer já havia recebido novas vaias no Maracanã, desta vez na cerimônia de abertura da Paraolimpíada.

Por Folhapress