Músico ministra oficina de produção musical

O cantor e compositor AB Groovy vai ministrar o segundo workshop de produção musical com Ableton Live. A aula será realizada, no próximo sábado (4), das 18h às 21h, no Instituto Ritmos do Mundo (rua Rio Purus, 1.136, Vieiralves – atrás do estacionamento do Manaus Plaza Shopping). O workshop é para nível iniciante e custa R$ 120. Os telefones para informações são (92) 98137-5239 e (92) 99323-4490.

O Ableton Live é um software de edição de áudio para plataformas Mac e Windows. AB Groovy – nome artístico do músico amazonense Adriano Brandão Gonçalves – adianta que, durante o workshop, vai abordar captação de áudio, edição de áudio e midi, programação midi, mixagem e masterização básicas, entre outros assuntos.

AB Groovy atua como produtor de música eletrônica e DJ, mas, na década de 1990, participou da banda de metal alternativo ‘Os Irreverentes do Tibet’ e do grupo de rock ‘Charlie Perfume’. Ele cursou Engenharia de Som no Instituto de Tecnologia Musical de Barcelona (SAE) e, em 2014, deu início à graduação em Licenciatura em Música, na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Já lançou os álbuns ‘Amazon UFO’ (2007), ‘Cartas do estrangeiro’ (2014), ‘AB Groovy’ e ‘Nasa Aliens Disney Propaganda’ (ambos de 2016). Atualmente, produz outros dois discos que planeja lançar neste ano e em 2018.

Quem quiser escutar e comprar as canções de AB Groovy pode acessá-las nos sites www.soundclound.com/abgroovy e www.facebook.com/abgroovy.

Luiz Otávio Martins

EM TEMPO