Musical estrelado por Marcella Bártholo no Teatro Amazonas já tem alguns ingressos esgotados

Marcella Bártholo, a cantora de 15 anos de idade que representou o Amazonas no ‘The Voice Kids Brasil’, marca o início de sua carreira artística profissional, com um espetáculo que será apresentado no Teatro Amazonas, no dia 24 de junho, em sessão única às 20h, e que já é considerado sucesso de público. A venda de ingressos para ‘Dream – o musical’, estreado pela artista, abriu na terça-feira (9) e já esgotaram todos os lugares para plateia e frisas, restando apenas camarotes e pisos superiores.

Com roteiro musical de sua própria autoria e direção artística de Matheus Sabbá, ‘Dream – o musical’ conta a trajetória da artista, desde as primeiras aulas de balé. Utilizando toda a sua versatilidade, Marcella Bártholo irá cantar, atuar e dançar no palco.

‘Dream – o musical’ possui um setlist com 18 músicas, contendo sucessos como ‘I put a spell on you’ (Annie Lennox) e ‘That´s my girl’ (Fiffith Harmony), que marcaram a participação de Marcella no reality da Rede Globo. O repertório também incluirá ‘Sangrando’ (Gonzaguinha), ‘Que sorte a nossa’ (Matheus e Kauan), ‘Quando a chuva passar’ (Ivete Sangalo), além de ‘Recomeçar’, primeira música autoral da cantora, lançada recentemente. Marcella promete, também, uma incursão pelo pop, interpretando Beyoncé e Sai; pelo rock, com Journey (‘Don’t stop believin’) e os clássicos de musicais, como ‘Fame’ e ‘Os Miseráveis’.

“Quando escrevi o roteiro imaginei não somente um show de música, mas também algo que contasse um pouco da trajetória que vivi nestes mais de 10 anos de palco, desde os meus 3 anos de idade, quando iniciei no balé clássico, a passagem pelo jazz e pelo hip-hop, minha experiência teatral e, é claro, a participação no ‘The Voice Kids’. O nome ‘Dream’ foi escolhido porque tem tudo a ver com esse sonho de ser artista profissional, que agora estou tendo a oportunidade de iniciar”, relata Marcella.

Além de um corpo com cinco bailarinos, o espetáculo terá todas as músicas executadas por uma banda, com bateria, teclado, baixo, violão, guitarra, além de um quarteto de cordas, composto por dois violinos, uma viola e um violoncelo. Marcella será acompanhada por duas backing vocals. A direção musical do espetáculo é assinada pelo professor de canto Mardson Campêlo.

“O público pode esperar uma sequência de canções bem executadas e ensaiadas, porque os músicos foram escolhidos com bastante critério, todos com experiência técnica e de palco. Os arranjos estão privilegiando o perfil da Marcella, que possui uma excelente extensão vocal e uma afinação impressionante”, disse Mardson.

Na parte teatral, Marcella terá a companhia de seu irmão Pedro Campêlo, que a ajudará a contar um pouco do início da experiência da artista na área da música. Além dele, estarão no elenco Silvio Romano e Tânia Melo, que farão os papéis dos pais de Marcella, em cenas que mostram os bastidores das decisões tomadas durante as diversas fases de sua carreira.

Com o ritmo alcançado pela bilheteria do espetáculo, a expectativa é de lotação máxima e a perspectiva de haver uma segunda sessão já é avaliada pela equipe de produção. A movimentação dos fãs em torno do musical reflete a admiração que o público vem tendo pelo trabalho de Marcela Bártholo, acompanhando-a nas redes sociais e nas apresentações que tem feito em Manaus. Na internet, Marcella possui mais de 150 mil seguidores, com milhões de visualizações aos vídeos postados no seu canal no youtube, criado há apenas quatro meses.

O evento é gratuito, com vagas limitadas a 100 pessoas. A programação incluirá um talk show conduzido pelo apresentador de televisão Oyama Filho, com Marcella respondendo às perguntas dos fãs. Durante o evento serão sorteados ingressos para o musical que ela apresentará no Teatro Amazonas.

Serviço:

Marcella Bártholo em ‘Dream – o musical’

Dia 24 de junho, às 20h, no Teatro Amazonas

Roteiro: Marcella Bártholo

Direção Geral: Marcellus Campêlo

Direção Artística: Matheus Sabbá

Direção Musical: Mardson Campêlo

Cenografia e iluminação: Marcos Apolo

Coreografias: Brunno Athayde

Design e mídias digitais: Carol Biasi

Fotografia: Caio de Biasi

Assessoria de imprensa: Três Comunicação

Ingressos: R$ 60,00 (frisas e camarotes), R$ 40,00 (1º e 2º pavimentos) e R$ 30,00 (3º pavimento).

Informações: (92) 3232-1768

