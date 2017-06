Musical em 3D ‘A Bela e a Fera’ traz releitura do clássico para Manaus

O musical inova na estrutura e na montagem da releitura do conto clássico, usando tecnologia 3D na integração dos personagens com o cenário em única apresentação em Manaus. Com diversão garantida para toda as famílias, a Ponto com Eventos traz para Manaus “A Bela e a Fera – O Espetáculo Musical”, no próximo dia 1º de julho, sábado, no Studio 5 Centro de Convenções (Av. General Rodrigo Otávio, 3373, Crespo), em única apresentação.

Um dos maiores clássicos de animação do cinema chega aos palcos com mais de 30 atores, orquestra e tecnologia de primeiro mundo que garante vida e movimento aos objetos. A história do espetáculo se baseia no conto de fadas escrito pelos Irmãos Grimm (Jacob e Wilhelm) em 1812, com a temática falando de amor entre uma linda e inteligente jovem (Bela) e um príncipe que foi enfeitiçado e transformado em Fera.

Ela vive em um vilarejo francês com seu pai, que é capturado e aprisionado pela Fera em seu castelo. A jovem consegue localizá-lo e se oferece para ficar no lugar dele. Sua bondade a faz enxergar o lado humano da Fera, por quem se apaixona perdidamente, quebrando o feitiço.

Objetos vivos em cena

“A Bela e a Fera – O Espetáculo Musical” mescla tecnologia de ponta para surpreender o público ao fazer uma releitura do clássico com o uso de projeções em vídeo mapping 3D, por exemplo, criam ilusões de ótica no cenário ao manipular e dar vida e movimentos ao Lumière, famoso candelabro; e a fantástica madame Samovar, personagem coadjuvante chefe governanta do castelo, com objetivo de ajudar na performance dos personagens. Toda esta tecnologia é usada também no momento das transformações do príncipe na Fera e vice-versa.

Elenco e figurinos

Para a magia ser completa, o espetáculo conta com uma estrutura grandiosa, que inclui equipe e também cenário, o musical encanta o público de todas as idades.

Para viver este lindo contos de fadas, foram escalados mais 30 profissionais, entre atores, bailarinos, cantores e músicos – já que a orquestra apresenta-se ao vivo. O destaque é a atriz Flávia Mengar, intérprete da Bela, protagonista de outros importantes trabalhos teatrais, como a Dorothy, de “O Mágico de Oz”, e a Ariel, de “A Pequena Sereia”.

O guarda-roupas do espetáculo é formado por mais 200 figurinos, assinados por Bruno de Oliveira, um dos mais respeitados profissionais brasileiros, inclusive por ter sido o responsável por vestir os artistas que participaram do show de abertura da Copa do Mundo, em 2014.

A direção é de Bruno Rizzo, que também trabalhou em espetáculos como “Aladim” e “Broadway Nights”.

Ingressos

Os ingressos para a única apresentação já estão disponíveis na bilheteria do Studio 5 Centro de Convenções e na Loja Lacoste Amazonas Shoppig, ao preço para cadeiras: Premium R$ 160 (meia), Central R$ 120 (meia), lateral R$ 60 (meia). Para a arquibancada R$ 70 (meia). Já os lugares no camarote custam R$ 130 (meia/por pessoa) e as frisas R$ 70 (meia/por pessoa). Os interessados em adquirir com comodidade pode realizar a compra através do site: aloingressos.com.br. Outras informações (92) 99278.0626.

Com informações da assessoria