Musical ‘Coisas do Brasil’ vai comemorar os 120 anos do Teatro Amazonas

O musical ‘Coisas do Brasil’ vai ser realizado no próximo sábado (24), às 20h, no Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, no Centro de Manaus. O espetáculo vai ser apresentado pela Amazonas Jazz Band em comemoração aos 120 anos do Teatro.

Na ocasião, o grande público poderá conferir os clássicos da MPB, que vão desde Ary Barroso, passando por Tom Jobim, Baden Powell, Maurílio da Silva Santos – mais conhecido como Maestro Cipó –, Vinicius de Moraes e Gilberto Gil. Para a apresentação, arranjos exclusivos foram criados pela orquestra, além do resgate de outras adaptações escritas pelos compositores Rodrigo Morte e Vittor Santos.

De acordo com o maestro da Amazonas Jazz Band, Rui Carvalho, as canções são, em sua maioria, originais, e nunca foram apresentadas no Estado. “Estamos ensaiando para essa apresentação há pouco mais de um mês, três vezes por semana, mas os arranjos estão sendo escritos há mais de três meses”, contou. “Nosso objetivo é valorizar o espectro instrumental da música brasileira. Ao fazer isso, nós acreditamos estar enaltecendo também a nossa estética musical, muitas vezes esquecida por conta de outros ritmos que entram e saem da moda o tempo inteiro”, completa o regente.

Exemplo de tal resgate é o samba ‘É Luxo Só’, de Ary Barroso, gravado inicialmente por Heleninha Costa, em 1957, e eternizado na voz de Gal Costa no álbum Aquarela do Brasil, na década de 80. “Nós optamos por dedicar esse espetáculo ao público, atendendo aos pedidos deles!”, disse Carvalho, completando com: “Se ninguém se propuser a fazer esse trabalho de resgate das canções desses compositores, esse acervo morre. Afinal, a música só faz sentido se for tocada”, finalizou.

A Amazonas Jazz Band ainda se apresenta no palco do Teatro Amazonas com o espetáculo ‘Coisas do Brasil’, no domingo (2) de outubro.