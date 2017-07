Musical ‘A Bela e a Fera’ leva encanto e magia ao Studio 5

A Bela e a Fera, uma história tão antiga quanto o tempo, é uma obra cultuada por varias gerações no mundo inteiro. Por se se tratar de um clássico, traz em seu enredo arquétipos que são desconstruídos por meio de uma narrativa que valoriza a beleza da alma humana em detrimento da beleza física. Adaptada diversas vezes para o cinema e teatro, desta vez, a obra ganha uma nova versão em Manaus, no palco do Studio 5, na noite deste sábado(1).

Com a canção imortalizada na voz de Celine Dion ‘Tale as Old as Time’, o espetáculo trouxe um frescor suave e romântico à adaptação, mantendo o fascínio do antagonismo entre a beleza e a feiura, mas com a tarefa de fazer com que o seja tema absorvido pela crianças. Com uma trilha musical caprichada, mesclando canções antigas e novas, e a escolha de um belíssimo figurino, a tarefa foi cumprida com esmero.

O musical inova na estrutura e na montagem usando tecnologia 3D na integração dos personagens com o cenário, o que encantou as crianças presentes, com olhinhos sempre fixos no palco.Dividido em dois atos, o espetáculo contou com mais de 30 atores.

Flávia Mangar, atriz que dá vida à Bela, disse ao EM TEMPO que a heroína é uma personagem inspiradora. “A Bela e’ uma heroína que pensa além do seu tempo. Por isso ela causa esse fascínio nas pessoas. Ela saber ler e é uma jovem que acredita em um ideal”.

A orquestra ao vivo contou com o talento de músicos amazonenses, sem falar da tecnologia de primeiro mundo que garantiu os movimentos aos objetos que complementam os personagens da história, como o Lumière, o famoso candelabro e a madame Samovar, personagem coadjuvante, governanta do castelo. Toda esta tecnologia é usada também no momento da transformação da Fera em príncipe.

Yolanda Melo, de 38 anos, trouxe a filha vestida de princesa para assistir ao espetáculo. Emocionada, conta que e fã da história deste pequena.” A versão da Disney marcou a minha infância. E’ uma historia de amor independente e fantástica, com uma princesa única e forte. Um exemplo a ser seguido.”

‘A Bela e a Fera’ – o musical- vale a pena ser assistido por toda mensagem transmitida pelo conto francês. Seja para criança ou para o adulto, devolve ao espectador, horas de reflexão sobre o conceito de amor verdadeiro, a busca pela felicidade e o reencontro da humanidade perdida dentro de cada um de nós.

Bruna Chagas

EM TEMPO

