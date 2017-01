Música na Praça traz clássicos de rock ao sertanejo neste fim de semana

A banda Reconnect abre o final de semana, na sexta-feira (6), que prepara um pocket show com clássicos do rock de R.E.M, Bom Jovi, Legião Urbana, Jota Quest e outras bandas famosas do público.

No sábado (7), o palco é da dupla Rodrigo Raniely & Monaliza, que vai animar a praça levando as melhores do sertanejo de Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Jorge e Matheus e outros artistas famosos do gênero.

A dupla da banda Moinhos de Vento, composta por Rodrigo Torres e Caio Camargo, se apresenta em pocket show com saxofone e violão, no domingo, 8, cantando sucessos nacionais interpretando grandes nomes como Sam Smith, Ed Sheraan, Tiago Iorc e muito mais.

Com informações da assessoria