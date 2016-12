‘Música na Praça’ tem especial de fim de ano

Considerado uma revelação no cenário musical de Manaus, o cantor Bruno Soares se apresenta na praça de alimentação do Plaza Shopping, das 19h até 21h, nesta sexta-feira (30). Para a véspera de réveillon (31), a apresentação será da dupla Rodrigo Raniely & Monaliza, das 12h até às 14h.

Repertório com muito sertanejo de Gusttavo Lima, Thaeme & Thiago, Luan Santana, Lucas Lucco, Mayara e Maraisa e outros sucessos do arrocha, deverá animar o público presente.

O Manaus Plaza Shopping foi inaugurado no dia 1º de maio de 2009, possui mais de 80 opções nos setores de comércio, alimentação, lazer e serviços. O horário de funcionamento de segunda a sábado é das 10h às 22h, e no domingo a praça de alimentação funciona das 11h às 21h e as lojas das 14h às 20h.

O local oferece segurança própria, estacionamento e Centro de Convenções com opção de montagem de salas modulares para atender de 50 a 3000 pessoas sentadas.

Aproximadamente, 25 mil clientes frequentam o local, diariamente.

