Museu da Amazônia busca recursos para construção de borboletário

Inspiração para as artes literárias e visuais, as borboletas encantam com as suas cores, formas e leveza. Aparentemente indefesa, há quem acredite na teoria do caos, que diz que um simples bater de asas pode influenciar no curso da vida, até provocar tufões e terremotos em outra parte do mundo. Para conhecer um pouco mais desses seres, o Museu da Amazônia (Musa) conta, desde 2013, com um viveiro de borboletas, ‘carinhosamente’ chamado de borboletário.

‘Carinhosamente’ porque o sonho dos colaboradores do Musa, segundo o diretor operacional Roberto Moraes, é substituir o espaço, que hoje mede 6 metros de largura por 9 de cumprimento e 4 de altura, por outro de estrutura circular, com 24,6 metros de cumprimento, 8 metros de altura, num total de 475 metros quadrados.

Para alcançar a categoria de borboletário como a do parque Mangal das Garças, em Belém (PA) – considerado o maior do país com 1.350 metros quadrados -, o Musa busca financiamentos por meio dos recursos do Fundo Amazonas, convênios com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e até mesmo financiamento coletivo, em plataformas de crowdfunding. “Estamos trabalhando para transformar essa experiência de viveiro num lindo borboletário”, diz o diretor operacional.

Atualmente, o viveiro é habitat de 80 a cem borboletas, segundo o assistente técnico do museu Frank Martins. A riqueza das cores é vista em 12 espécies, encontradas pelos colaboradores do Musa na Reserva Florestal Adolpho Ducke, onde estima-se que haja, aproximadamente, 500 tipos – no mundo calcula-se a existência de mais de 18 mil raças de borboletas e a sua maioria em regiões tropicais. Com a construção do borboletário, a riqueza de variedade cuidadas pelo Musa cresce para 20 espécies.

De acordo com Roberto Moraes, o atual ambiente do viveiro não comporta outras espécies regionais, porque o seu espaço limitado não suporta algumas de voos rasantes e outras acostumadas a voar próximo à copa de árvores de até 30 metros de altura. “Hoje ainda estamos aprendendo a lidar com as borboletas para, no momento certo, alcançar o ambiente ideal de um verdadeiro borboletário”, salienta.

Observação

Como viveiro experimental de borboletas, o técnico Frank Martins explica que o visitante pode acompanhar todo o ciclo de vida das borboletas, desde a fase dos ovos, de onde nascem as larvas que viram lagartas. Após essa fase, ele diz que elas se alimentam de forma seletiva de plantas específicas, até formarem pupas, para, em seguida, passarem por metamorfose para chegar a se tornar adulta.

Aos que entendem do assunto, entre as espécies de borboletas que moram no viveiro, as mais famosas, segundo o Martins, são a Morpho, a Caligo, a Colobura e a Heliconius, respectivamente conhecidas no popular como Capitão do Mato, Olho de Coruja, Zerada e Borboleta do Maracujá.

Mesmo ainda em fase experimental, o viveiro recebe em média cem visitantes por dia, dos 300 que o Musa recebe, das 8h30 às 17h, de segunda a domingo – fora as quartas-feiras, que são dias de manutenção. Para ter acesso às trilhas do museu e ao borboletário, com visitas guiadas, o visitante paga R$ 10. Para ter subida na torre de 42 metros, desembolsa R$ 20. Para fazer ambos, custa R$ 30.

Emerson Quaresma

Jornal EM TEMPO