Museu Casa Eduardo Ribeiro recebe palestra em comemoração ao Dia Mundial do Teatro

Como numa brincadeira de faz de conta, o Teatro transmite ao público as mais diversas emoções, que variam do drama à comédia. No dia 27 de março, é comemorado o Dia Mundial do Teatro, e para celebrar a data, o governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, promove nesta terça-feira (28), no Museu Casa Eduardo Ribeiro, a palestra “Teatro e Educação”, com o ator e diretor teatral Tiago Oliveira, coordenador do Núcleo de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

A palestra será dirigida a 70 alunos de escolas da rede pública do Centro de Manaus. Os jovens estudantes, além de terem a oportunidade de participar dessa atividade extraclasse, que acontecerá dentro de um museu, poderão conhecer um pouco mais sobre a linguagem teatral, saber como trabalham esses artistas e informar-se sobre o mercado voltado aos profissionais do segmento.

Além do bate-papo, Tiago, de 35 anos, sendo 15 deles dedicados ao Teatro, irá declamar o texto “O Menestrel”, de Veronica Shoffstall. Essa obra poética é uma reflexão do ser em sua relação com os outros indivíduos e até mesmo consigo, e promete emocionar os presentes.

Para o teatrólogo, também ex-aluno do Liceu Claudio Santoro e professor de Artes na Secretaria Municipal de Educação (Semed) e na Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), a palestra vai além de repassar seus conhecimentos, sendo uma excelente oportunidade para despertar o interesse desses jovens pelos palcos. “É um grande privilégio participar do crescimento de outros talentos que, assim como eu, são apreciadores das obras teatrais. Quero repassar um pouco da minha experiência para esses alunos”, destacou ele.

O evento contará também com a participação de Frank James Brandão, 24, que além de professor, em muitos momentos já fez o papel de Eduardo Ribeiro no museu em homenagem ao ex-governador do Amazonas. Além de bater um papo com os alunos, ele irá encarnar o personagem do ex-governante. Frank falará sobre sua performance, de um jeito bem humorado, e contará sobre sua experiência de atuação e sobre como é recebido pelos visitantes do espaço cultural.

Museu Casa Eduardo Ribeiro – Inaugurado em 2010, o espaço cultural expõe permanentemente a história de vida, administrativa e militar do maranhense Eduardo Gonçalves Ribeiro, que governou o Estado do Amazonas entre 1890 e 1896. Os móveis recuperam o modo vida no final do século XIX, fazendo do museu uma excelente opção para quem quiser conhecer mais sobre o estilo daquela época e atuação do governante. O Museu Casa Eduardo Ribeiro está aberto ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 14h.

Dia Mundial do Teatro – Criado em 1961 pelo Instituto Internacional do Teatro, associado à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), é comemorado sempre no dia 27 de março.

Com informações da assessoria