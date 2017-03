‘Musa do Pará’ é presa com drogas no Cidade de Deus

Joselina Seixas de Oliveira, 25, conhecida como ‘Musa do Pará’, foi presa na terça-feira (21), com pedras de cocaína e porções de maconha. A prisão ocorreu na rua Doutor Almino Álvares Afonso, Comunidade Gustavo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

De acordo com o delegado Jander Mafra, titular do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a equipe de investigação chegou até a suspeita após receber denúncias anônimas informando a comercialização e entrega de entorpecentes naquela área da capital.

“Iniciamos as diligências sem saber a identidade dos possíveis infratores. Na tarde de ontem, montamos campana no local e avistamos dois homens em um carro, modelo Gol, entregando um pacote para Joselina. Quando resolvemos fazer a abordagem, os ocupantes do veículo empreenderam fuga no automóvel”, explicou Jander Mafra.

Em ato contínuo, os policiais civis foram até à casa onde a jovem havia entrado. “Fomos recebidos por Joselina, que estava visivelmente nervosa. Ao ser questionada sobre a existência de substâncias entorpecentes no imóvel, ela mostrou onde a droga estava. Em um dos quartos da residência encontramos, dentro de uma mochila, três pedras de cocaína, dez porções da mesma substância ilícita, uma porção média de maconha, além de uma balança de precisão”, relatou o delegado.

Em depoimento, Joselina disse que não sabia que havia drogas na mochila. A jovem foi autuada por tráfico de drogas. Ela será levada audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da cidade.

Com informações da assessoria