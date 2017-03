‘Musa da Zona Norte’ é presa por envolvimento em assaltos

Conhecida na internet como a ‘Musa da Zona Norte’, Abnara Duarte Lima, 22, foi presa, na tarde desta terça-feira (21), por suspeita de participar do assalto na ‘Loja Lima Capas e Acessórios’, situada no bairro Tancredo Neves. A prisão ocorreu na rua Dallas, no bairro Floresta, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme o delegado Jander Mafra, titular do 13°Distrito Integrado de Polícia (DIP), o assalto ocorreu no dia 29 de setembro do ano passado. Além de Abnara, o companheiro dela, identificado como Maurício Moreira Gomes, 29, que está foragido, além de um terceiro comparsa, o Marildo Batista Vieira Júnior, 29, que já está preso em uma das unidades prisionais da capital, participaram do roubo.

“Ela entrava nas lojas se passando por cliente, em seguida, os outros dois comparsas entravam e anunciavam o assalto. O trio sempre agia com bastante violência. Nesse roubo da loja de acessórios do Tancredo Neves, 20 pessoas estavam no local. A maioria foi trancada em um banheiro para que eles pudessem roubar os objetos”, contou o delegado.

Ainda conforme o delegado, durante as investigações, as vítimas reconheceram seus aparelhos celulares em uma página no Facebook, com o nome de “Brechó do Celular”, e estavam sendo oferecidos por Abnara.

Para efetuar a prisão, os policiais se passaram por compradores e marcaram um encontro com a ‘Musa da Zona Norte’.

“As vítimas reconheceram ela como uma das autoras do roubo. As investigações irão continuar para descobrirmos se esse trio está envolvido em outros assaltos na cidade. Atualmente, ela estava trabalhando em uma empresa de alimentos, que fornece quentinhas aos presídios. Ela é conhecida na internet como a Musa dá Zona Norte”, falou o delegado.

A mulher foi autuada pelo crime de roubo majorado. Após os procedimentos, ela será levada para o Centro de Detenção Provisório Feminino (CDPF), no Km 8 da BR-174, onde ficará à disposição da Justiça.

Mara Magalhães

EM TEMPO