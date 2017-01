Muros de escolas e UBS desabam neste domingo

Manaus registrou pelo menos 32 ocorrências durante a chuva forte deste domingo (22). Alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terras estão entre os casos atendidos por equipe da Prefeitura de Manaus. A chuva também fez com que os muros de duas escolas municipais e de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) desabassem.

A Escola Municipal Themistocles Gadelha, no Jorge Teixeira, e da Escola Municipal Maria Auxiliadora Azevedo, no João Paulo 2, durante o forte temporal. Devido ao ocorrido, equipes de Engenharia da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) foram deslocadas as dua unidades de ensino. A Semed também acionou a Polícia Militar e o Centro de Operações em Segurança Escolar (Cose) para reforçar a segurança nas áreas.

Além disso, a partir desta segunda-feira (23), a Semed, em parceria com a Seminf, vai começar a retirada de entulho das escolas, para que as empresas de manutenção escolar da secretaria comecem a reconstrução dos muros. A Semed comunica, ainda, que não houve nenhum outro dano à estrutura das escolas.

UBS

A UBS Avelino Pereira, localizada ao lado da escola Maria Auxiliadora Azevedo, também sofreu prejuízos com a queda do muro. Com o ocorrido, a equipe do Distrito de Saúde está fazendo a avaliação dos danos e a previsão de providências necessárias. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) já comunicou a empresa de segurança para o reforço da segurança no local, uma vez que a unidade ficou vulnerável.

Até às 20h deste domingo, os pluviômetros da Defesa Civil registraram 67,6mm de chuva na Zona Centro-Sul, 33,2mm na Zona Sul e 89,2mm na Zona Norte. Os agentes da pasta e demais órgãos da Prefeitura de Manaus vão continuar nas ruas até que todas as ocorrências sejam atendidas.

Com informações da assessoria