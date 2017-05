Murilo Couto apresenta show pela 2ª vez em Manaus neste sábado

O comediante Murilo Couto vai se apresentar neste sábado (6), a partir das 21h, no Teatro Manauara. Na capital amazonense, ele exibe pela segunda vez o show solo de stand up comedy, intitulado “Eu só queria ser um artista amado e respeitado pelo Brasil”.

Como o tema do espetáculo sugere, o artista tem como objetivo agradar e conquistar o respeito do público que vem o prestigiando pelas cidades brasileiras e, para isso, em cada apresentação, o comediante toca músicas próprias, dá opiniões sobre temas ‘polêmicos’ e aborda assuntos visando influenciar a juventude.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro e têm valores a partir de R$ 40. Murilo Couto nasceu em Belém, é ator e comediante. Ele iniciou sua carreira no teatro em 2004, mas ficou conhecido em 2009 quando fez parte do elenco do seriado Malhação.

O ator e comediante fez um vídeo nas redes sociais, onde aparece cantando um rap com algumas informações e curiosidades sobre a capital amazonense. No vídeo, o artista fala do clima em Manaus, do “Encontro das Águas”, da cultura popular influenciada pelos bois de Parintins, Caprichoso e Garantido, das dificuldades do transporte público, da segurança pública e dos cartões postais, como o Complexo Turístico Ponta Negra. Ele também diz que deseja conhecer uma das personalidades do Amazonas, famosa por vídeos nas redes sociais, a Patixa Teló.

