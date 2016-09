Munições e fogos de artifício irregulares são apreendidos em Amaturá

Duas mil munições de marca estrangeira, duas mil munições de calibre 16 e aproximadamente 193 quilos de fogos de artifício foram apreendidos, na terça-feira (27), no município de Amaturá, a 909 quilômetros da capital. Homens da equipe de investigação da 49ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP,) em conjunto com a Polícia Militar, estiveram na operação.

De acordo com o delegado do 49º DIP, Fábio Aly, as equipes apreenderam o material na margem do igarapé Acuruí, em um flutuante e em um posto de combustíveis. Segundo o titular, as diligências tiveram início após o recebimento de denúncia anônima.

“Seguimos até o local para verificarmos a veracidade da delação. Durante revista, constatamos a existência da mercadoria irregular. No flutuante apreendemos 18 caixas de fogos de artifício, que, somadas, pesam 163 quilos, além de nove caixas que totalizam 30 quilos. No posto de combustíveis encontramos dois mil cartuchos de munições de calibre 16, 500 cartuchos de munição italiana e 1,5 mil cartuchos de origem espanhola”, informou Aly.

O delegado titular da 49ª DIP declarou que já identificou o proprietário dos estabelecimentos, José Augusto Barros Eufrário, 46, que não estava no local no momento da ação, mas que será indiciado por tráfico internacional de munição e armazenamento irregular de substância explosiva. O infrator responderá pelos crimes em liberdade.

Fábio Aly informou que as munições serão levadas para o município de São Paulo de Olivença, onde ficarão armazenadas. Os fogos de artifícios apreendidos estão guardados, provisoriamente, nas dependências da 49ª DIP e deverão ser levados para um local isolado e não habitado, conforme o delegado.

Com informações de assessoria