Municípios do interior do Amazonas abrem vagas de trabalho

Enquanto, na capital amazonense, a população busca por emprego, no interior do Estado, somente no mês de fevereiro, foram abertas em torno de 3,3 mil vagas de trabalho por meio de concurso público em dez municípios amazonenses.

Em alguns locais, as inscrições já foram encerradas, porém, em outras três cidades – Benjamin Constant, Caapiranga e Japurá -o prazo para se inscrever ainda está aberto. A maioria das vagas é para área de educação. Os salários variam de R$ R$ 937 a R$ 1.150.

O maior número de vagas ainda em aberto está em Japurá – 210 oportunidades -, cujas inscrições vão até o dia 1º de março, direto na sede das secretarias municipais de Educação e de Administração e Coordenação. O certame busca professores para o nível fundamental, médio, pró-infância e superior, com salários de R$ 937 a R$ 1.150.

Esse processo seletivo é válido por dez meses, a partir da divulgação do resultado final, e poderá ser renovado, caso haja necessidade da Administração Municipal.

Benjamin Constant

O segundo maior número de vagas está em Benjamin Constant, onde são 95 vagas de disponíveis, com inscrições ainda em aberto que podem ser realizadas nos próximos dias 2 e 4 de março. As oportunidades são para professor temporário das áreas de educação infantil, ensino fundamental 1º ao 5º ano, ensino fundamental 6º ao 9º ano para as disciplinas de língua portuguesa, língua espanhola, história, matemática, geografia e ciências.

Os interessados deverão se inscrever na sede da Secretaria Municipal de Educação da cidade. No ato, o candidato deverá apresentar formulário de inscrição e carta de intenção, que estão disponíveis no site www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/6C936D0E, além do currículo, comprovante de experiência de trabalho e declaração de não possuir vínculo empregatício. Não foi divulgado salário neste edital.

Caapiranga

Já o município de Caapiranga oferece 53 vagas para professor para educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, nas disciplinas de educação física, ciências biológicas, língua inglesa, língua portuguesa, matemática e história, com salários de R$ 1.124,40.

Os interessados podem se inscrever nos dias até hoje das 8h às 11h45 e das 13h30 às 17h, na Secretaria Municipal de Educação da cidade. A seleção é válida por dez meses, podendo ou não ser prorrogada.

Encerramento

Encerraram na sexta-feira (24) as inscrições para os processos seletivos que foram para realizados para contratar professores, nos seguintes municípios: Beruri com 254 vagas, Boa Vista do Ramo (152), São Gabriel da Cachoeira (449), Amaturá (41) e Manicoré (350).

Todas as vagas disponíveis foram para o setor de educação, totalizando 1.205 oportunidades de trabalho. Os resultados saem em março.

Maúes

O município de Maués divulgou ontem, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o resultado do processo seletivo para professores e pedagogos. Mais de 600 vagas foram oferecidas.

A lista de classificados está disponível na sede da Semed, na Estrada dos Moraes, 586, Centro, na Prefeitura de Maués, na rua Quintino Bocaiúva, 248, Centro, e na Câmara Municipal de Maués, na rua Floriano Peixoto, 97, Centro. O resultado também pode ser conferido no site www.maues.am.gov.br.

Joandres Xavier

EM TEMPO