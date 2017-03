Municípios do Amazonas recebem novos equipamentos para rede hospitalar

Garantir a qualidade na rede hospitalar dos municípios amazonenses está entre as metas do Governo do Amazonas que, nesta sexta-feira (31), fez a entrega de equipamentos para reforçar a infraestrutura da saúde dos 61 municípios do Amazonas. O governo também fez a entrega de materiais para diminuir os casos de malária e dengue nos municípios.

A solenidade foi realizada no Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro de Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, e contou com a presença do vice-governador Henrique Oliveira e de representantes municipais.

“É importante nesse momento entregar esses equipamentos que vão fazer a diferença na vida das pessoas e no trabalho dos prefeitos – que passam a desenvolver, com mais eficiência, a administração de suas cidades. E o governador José Melo tem esse compromisso de atender da melhor maneira possível, nesse tempo de crise econômica, setores fundamentais do Estado. E é louvável quando vemos os resultados, como é o caso da redução da malária. Isso mostra que temos muito a fazer e, que também, estamos na direção certa de acolher e apoiar os projetos que ajudam a trazer uma melhor qualidade de vida para os amazonenses”, ressaltou o vice-governador.

Entre os equipamentos entregues estão aparelhos para controle de glicemia, biombos, esfignomanômetro adulto e infantil, estojos instrumentais com material para suturas e pequenas cirurgias, lanterna clínica, nebulizador, autoclave, longarinas com quatro lugares, condicionadores de ar, balança antropométrica, braçadeiras para injeção, cadeiras de roda, detector de batimento cárdio fetal portátil, desfibrilador, estetoscópio, otoscópio, suporte de soro, cama hospitalar, carro de emergência e foco clínico.

A secretária de Estado de Saúde (Susam), Mercedes Gomes de Oliveira, explica que os novos equipamentos serão somados aos que já existem nas unidades de saúde no interior do Estado, principalmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). “Estamos fazendo um esforço para dar aos profissionais da atenção básica dos municípios, melhores condições de trabalho, para que os mesmos possam dar mais resolutividade ao serviço ofertado e assim tratar o problema do paciente, evitando que se agrave ou se torne crônico e mais difícil de tratar”, enfatiza a secretária.

Combate

Os trabalhos de combate e controle às endemias mais comuns no Estado, como malária e dengue, estão sendo intensificados pela equipe da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). Entre os itens estão motocicletas, pulverizadores costais, microscópios, termonebulizadores e escadas de alumínio.

“O Governo do Estado tem sido um parceiro nesse trabalho ao disponibilizar aos municípios equipamentos que vão ajudar a combater, principalmente os vetores da malária e da dengue. Esses equipamentos serão utilizados pelas equipes que trabalham no combate e controle às endemias nos municípios do interior do Estado. São profissionais que trabalham para combater malária, dengue e outras doenças que afetam nossas populações do interior”, explica o diretor presidente da FVS, Bernardino Albuquerque.

Reforço

No último dia 20 de março, o governador José Melo fez a entrega de 26 novos equipamentos para 17 unidades de saúde da capital, para o reforço dos serviços de média e alta complexidade, no atendimento especializado e maternidades, em Manaus. A entrega dos equipamentos contabiliza investimentos da ordem de R$ 2 milhões. A aquisição desses equipamentos faz parte do pacote de investimentos feitos pelo Fundo de Promoção Social (FPS), que tem a primeira-dama, Edilene Gomes de Oliveira, como Presidente de Honra.

Com informações da assessoria