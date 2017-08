Municípios do AM recebem novas feiras regionais neste fim de semana

As feiras vão agregar mais valor aos produtos, com a retirada do atravessador da cadeia de comercialização – Divulgação/ADS

Três novas feiras regionais serão inauguradas em três municípios do interior do Amazonas neste fim de semana. As cidades de Beruri (a 289 quilômetros de Manaus) e Novo Airão (a 195 quilômetros da capital) recebem as feiras nesta sexta-feira (11), e Manacapuru (a 68 km de Manaus) contará com a nova Feira Regional a partir da próxima segunda-feira (14).

As feiras foram implantadas com o apoio da Secretaria de Estado de produção Rural (Sepror), do Fundo de Promoção Social (FPS) e das prefeituras dos municípios. Os três negócios vão beneficiar mais de 150 famílias de produtores rurais e cada feira tem a perspectiva de gerar um faturamento de R$ 25 mil por edição e atrair, aproximadamente, 1.200 consumidores a cada evento.

“Nossa meta, também, é comercializar pelo menos 6.500 quilos de produtos agropecuários e extrativos a cada edição das feiras realizadas nas cidades, aquecendo a economia de cada município com a geração de emprego e renda. Além de desenvolver a economia da região, vamos possibilitar que os consumidores tenham produtos de boa qualidade a um preço justo”, explicou o presidente da ADS, Lissandro Breval.

De acordo com ele, as feiras vão agregar mais valor aos produtos, com a retirada do atravessador da cadeia de comercialização e ao mesmo tempo irão proporcionar produtos mais acessíveis com a venda direta para o consumidor fina. “A exclusão dos atravessadores – que são comerciantes que fazem o intermédio dos itens do produtor até o consumidor final – garantirá uma redução de até 20% sobre os produtos”, explicou o presidente da ADS.

As edições das Feiras Regionais em Beruri, Novo Airão e Manacapuru vão acontecer, semanalmente, nos municípios e contam uma estrutura de 300 a 400 metros quadrados, coberta por tendas de estrutura metálica e lona, expositores para pescado, mesas, cadeiras e fardamento para os agricultores.

Ampliação

Com as inaugurações das três novas Feiras Regionais neste fim de semana, a Agência de Desenvolvimento Sustentável soma sete feiras no interior do Amazonas. Além das cidades contempladas agora, já possuem Feiras da ADS os municípios de Rio Preto da Eva, Boa Vista do Ramos, Parintins e Silves. Segundo Lissandro Breval esta ampliação já aumentou em quase 20% o faturamento das feiras em todo o Estado.

“A ampliação das feiras para os interiores resultou em um aumento significativo no faturamento geral do Estado. De janeiro a junho deste ano, as Feiras Regionais administradas pela ADS movimentaram R$ 8.215.532 contra R$ 4.351.215,00, no mesmo período do ano passado”, afirmou.

A Agência coordena, atualmente, seis Feiras de Produtos Regionais na capital: Feira da Agremiação de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (ASA); no Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam); Shopping Sumaúma; Shopping Ponta Negra; Feira da Escola Estadual Júlio César de Moraes Passos, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, e a Feira do Comando da Polícia Militar (PM), bairro de Petrópolis, zona Sul da capital.

