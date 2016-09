Município de Barcelos recebe jornada de consultas oftalmológicas a partir desta terça-feira

O Programa Amazonas Saúde Itinerante realiza a partir desta terça-feira (13) até sábado (17), uma jornada de 400 consultas de Oftalmologia, no município de Barcelos (a 399 km de Manaus). Os pacientes terão acesso à consulta médica e, nos casos em que houver prescrição, receberão os óculos fornecidos pelo programa, gratuitamente. Todos os pacientes que serão atendidos já passaram por triagem nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

De acordo com a médica oftalmologista do programa, Maristela Moss, cerca de 60% dos pacientes atendidos durante as jornadas de consulta no interior recebem prescrição para o uso de óculos. Ela diz que devido à distância, muitas pessoas têm dificuldade de procurar os serviços especializados de saúde. “O programa Amazonas Saúde Itinerante facilita o acesso das pessoas que vivem no interior a serviços de diagnósticos e tratamentos que antes eram oferecidos somente na capital”, ressaltou.

A médica explica que maioria das prescrições para uso de óculos é para pacientes entre 40 a 60 anos. Segundo Maristela, a partir dos 40 anos há uma degeneração natural do olho, o que ocasiona a diminuição da visão e aumenta a necessidade de óculos.

Orientações – A oftalmologista acrescenta que sintomas como a sensação de vista cansada e dores de cabeça frequentes, são sinais de que é preciso procurar um médico. No caso das crianças, os pais devem ficar atentos a reclamações de dificuldades para leitura de um modo geral.

No ano passado, o programa realizou 102 ações, executadas em 55 municípios, totalizando mais de 38,6 mil atendimentos, entre consultas, cirurgias e dispensação de óculos. Neste ano, as ações do programa já foram realizadas em 17 municípios, totalizando mais de 6 mil atendimentos.

Com informações da assessoria