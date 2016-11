‘Mundo encantado do Papai Noel’ recebe crianças de Manaus a partir desta sexta-feira

Nesta sexta-feira (25), a 2ª semana do ‘Mundo Encantado do Papai Noel’ será iniciado em Manaus. O evento, que acontece tradicionalmente há 25 anos, traz o ‘bom velhinho’ para o Shopping Studio 5, localizado no Distrito Industrial, onde recebe as crianças de todas as idades em uma área temática. O local destaca a ‘Casinha do Papai Noel’ – que foi construída com uma rica decoração da artista plástica Eliana Loureiro.

O Papai Noel receberá visitas durante todos os finais de semana até o dia 18 de dezembro. A programação do final de semana destaca a apresentação de corais, bandas e fanfarras.

Programação de Natal

25 de novembro

18:00h – Escola Evangélica Betel e Apresentação de Coral

19:00h – Banda Marcial Escola Gilberto Mestrinho

20:00h – Athrios – Precioso a História do Príncipe da Paz

21:00h – Apresentação Musical Alan Nascimento

26 de novembro

18:00h – Fanfarra/Banda Marcial da Escola Estadual Professora Julio César de Moraes Passos

19:00h – Escola de Inglês Cultura Inglesa Apresentação Coral

20:00h – Projeto Inspiração AM e Palhaço Paçoca.

21:00h – Apresentação Musical Daniela Branches, Oyama Filho e Nat Teodoro

27 de novembro

18:00h – Centro Educacional Escola Aruanã com apresentações de balé e coreografia livre

19:00h – Centro Educacional Santa Teresinha com apresentações de música infantil

20:00h – Musical de Natal Filho de Deus Menino Meu

21:00h – Apresentação musical Paulinho Kokay

