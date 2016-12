‘Mundo encantado do Papai Noel’ encerra neste fim de semana

É hora de se despedir do ‘Mundo Encantado do Papai Noel’. Este é o último final de semana da atração no Studio 5, no bairro Distrito Industrial.

Nesta sexta, sábado e domingo, o evento vai continuar divertindo e emocionando adultos e crianças de todas as idades. Os visitantes podem encontrar o ‘bom velhinho’ em uma área temática, que conta com a casinha do Papai Noel – que foi construída com uma decoração da artista plástica Eliana Loureiro.

O ‘Mundo Encantado do Papai Noel’ acontece tradicionalmente há 25 anos e conta com uma programação especial repleta de atividades recreativas, apresentações de corais, shows musicais, teatrais, companhias de dança, sorteios de brindes e muitas opções de brinquedos.

No domingo (18), o encerramento da programação será marcado pela despedida do Papai Noel. O ‘Bom Velhinho’ partirá do Studio 5 em um trio elétrico, em direção ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, de onde seguirá para uma intensa rotina dos últimos preparativos natalinos.

Os ingressos custam R$ 3, mas crianças de até 12 anos e idosos acima de 60 anos não pagam entrada.

Com informações da assessoria