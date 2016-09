Multidão vai à Amadeu Teixeira trocar alimentos por ingressos de jogo-treino da Seleção Brasileira

Uma multidão de torcedores amazonenses compareceu na manhã desta quinta-feira (1º) à Arena Amadeu Teixeira para trocar alimentos não perecíveis por ingressos para assistir ao jogo-treino da Seleção Brasileira de Futebol masculina, no próximo sábado (3), em Manaus.

Devido à quantidade de pessoas na fila de trocas, a bilheteria, prevista para abrir a partir das 10h, foi aberta mais cedo. Por conta do sol, as pessoas se protegiam como dava, desde as tradicionais sombrinhas e chapéus até à sombra das copas das árvores mais próximas.

De acordo com a coordenação, um quilo de alimento não perecível vale por um ingresso e cada torcedor pode trocar até cinco quilos, ou seja, dá até para ir com a família assistir ao treino onde a Seleção Canarinho vai se preparar para a partida que acontecerá no dia 6 de setembro, contra a Colômbia, na Arena da Amazônia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Ainda segundo a coordenação, serão disponibilizados até 15 mil ingressos para o jogo-treino, também na Arena da Amazônia. Quem quiser ver os ídolos do futebol brasileiro nessa ocasião tem até está sexta-feira (2) para garantir os seus ingressos. As trocas serão realizadas no horário de 10h às 18h.

O jogo-treino antes da partida surgiu a partir de um acordo firmado entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), devido ao preço dos ingressos para a partida oficial, que estão muitos mais caros que em outras regiões brasileiras.

O treino, no sábado, será realizado às 17h e os portões estarão abertos a partir das 15h30. Segundo a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), a previsão é de que todos os jogadores convocados por Tite participem, mesmo essa decisão sendo de responsabilidade da comissão técnica da Seleção.

Já quem quiser prestigiar a Seleção em ação contra a Colômbia tem de se apressar, pois os 35 mil ingressos disponibilizados para o jogo estão quase esgotados, com mais de 33 mil vendidos.

Por equipe EM TEMPO Online