Mulheres tentam embarcar com 20 kg de maconha e são presas no aeroporto

Devanilza Chagas de Lima, 40 anos, e Cleinara Pinto de Miranda, 23, foram presas na madrugada desta sexta-feira (17) tentando embarcar para Fortaleza com mais de 20kg de maconha no aeroporto internacional Eduardo Gomes. A dupla foi detida no momento que fazia check-in.

As mulheres foram presas por uma equipe da Rocam que recebeu uma denúncia anônima por meio do WhatsApp. Os policiais conseguiram localizar e identificar as suspeitas no aeroporto. A Polícia Federal retirou as malas das suspeitas que já estavam na aeronave e nelas foram encontrados os entorpecentes.

As suspeitas receberam voz de prisão e foram conduzidas até a Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

Denuncias podem ser feitas diretamente à Rocam através do número 99280-7574.

Daniel Landazuri

EM TEMPO