Mulheres são presas com drogas nas partes íntimas durante visitas a presídio

Três mulheres foram presas ao tentarem entrar com porções de entorpecentes escondidas nas partes íntimas, durante as visitas na unidade prisional do Puraquequara (UPP), na Zona Leste, no último domingo (2). A autônoma Silvia Barbosa Barata, 36, e as desempregadas Larissa da Silva Lima, 19, e Brenda Rafaela Barros Melo, 19, foram presas durante a revista feita por uma agente prisional.

Conforme as informações da Polícia Civil, Silvia estava indo visitar o marido, identificado como Paulo Jorge Alves da Costa, quando passou pela revista e, após demostrar nervosismo, a agente prisional avistou as quatro porções de maconha escondidas nas partes íntimas da mulher. Em depoimento, Silvia alegou ser primeira vez que tentava entrar com drogas na unidade prisional e disse ainda que comprou as porções na frente do presídio, de uma pessoa desconhecida. Ainda em depoimento, a suspeita afirmou que já tinha sido presa por roubo e que hoje trabalha como vendedoras de frutas.

Ainda segundo a polícia, Larissa também foi presa com duas porções de skank e cocaína, que estavam no interior da calcinha cobertas por um absorvente. A desempregada alegou à polícia que entregaria a droga para o marido, Eberson Silva Pontes, que esta preso no Pavilhão G7 da cadeia.

De acordo com o depoimento da agente prisional registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Brenda foi presa com uma porção de cocaína também escondida nas partes íntimas. Ela levaria a droga para um ex-namorado, que não teve o nome revelado. Em depoimento, Brenda afirmou que uma mulher entregou para ela a droga em frente ao presídio e disse que pagaria a suspeita, caso ela conseguisse entrar com os entorpecentes na cela do detento.

As mulheres foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e levadas à audiência de custódia, no fórum Henoch Reis, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que as suspeitas terão as visitas proibidas durante 30 dias.

Ana Sena

EM TEMPO