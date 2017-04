Mulheres são presas por estelionato no Adrianópolis

Quatro mulheres foram presas, acusadas de estelionato, nesta quarta-feira (12), no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da cidade. Ramona Benaion,30, Geovanna Teixeira, 21, Carina Gomes,21, Giguilane Ribeiro, 28 foram detidas por volta das 15h, em um cartório, quando pretendiam aplicar mais um golpe.

De acordo com o delegado titular do 6º Distrito Integrado de Polícia, Jeff David Mac Donald, quatro vítimas já foram à unidade policial para o reconhecimento das suspeitas. Uma delas, um industriário que não quis se identificar, empregou todo o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na compra de um imóvel vendido pela quadrilha.

Os golpes eram aplicados de forma organizada. Ramona – que já vinha sendo investigada há mais tempo – era a responsável por pesquisar e alugar os apartamentos ou casas. Em seguida, Carina ia até o proprietário do imóvel e fechava o contrato de locação usando documentos falsos. Já de posse das chaves, o esquema voltava para as mãos de Ramona que o anunciava os pontos para venda/aluguel na internet. Após a negociação, o valor era depositado na conta das duas outras integrantes.

Todas as envolvidas já tinham passagem pela polícia. Ramona responde por cinco crimes de estelionato; Giguilane responde por tentativa de homicídio; Carina por três tráficos de entorpecentes; e Geovanna foi condenada na Justiça, por roubo majorado, a seis anos e oito meses de reclusão e usava tornozeleira eletrônica no momento dá prisão.

Laize Minelli

EM TEMPO