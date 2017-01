Mulheres são presas após matar autônoma e roubar cosméticos

Três mulheres foram presas, no início da noite desta segunda-feira (16), por envolvimento no latrocínio da autônoma Valdecir Alves Batista, 52, assassinada na tarde desta segunda-feira (16), a golpes de faca e tesoura, na residência onde morava, situada na rua 5 do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Carla Margot Pereira Ventimilas, 30, e Rosimeri Pereira dos Santos, 36, que vivem um relacionamento conjugal, foram presas em flagrante pela autoria do assassinato de Valdecir. Já Elem Lima de Souza, 36, foi detida por suspeita de receptação dos produtos roubados da vítima.

Carla foi presa, por policiais militares da cavalaria, enquanto caminhava pela avenida Dom Pedro, bairro Alvorada. Em depoimento, ela confessou a autoria do crime e disse que a companheira dela, Rosimeri, ajudou na ação criminosa.

De acordo com o policial militar Mariomar, que participou da ação policial, o homicídio se caracteriza como latrocínio (roubo seguido de morte), pois as infratoras roubaram pertences da vítima.

“Elas mataram e depois roubaram os cosméticos que a vítima vendia para ajudar na renda mensal da família. As infratoras disseram que venderam os produtos e acabaram revelando para quem. Então nós fomos até o local e apreendemos a mercadoria que estava com a Elem”, destacou. A polícia ainda vai verificar se ela sabia qual a procedência dos objetos.

O caso está sendo apresentado na sede do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Alvorada. Na ocasião, o marido da vítima, um senhor de aproximadamente 55 anos, estava no local, mas preferiu não dar declarações para a imprensa.

A vítima deixa quatro filhos, sendo três meninas e uma menino. O corpo ainda aguarda a liberação no Instituto Médico Legal (IML).

Isac Sharlon

EM TEMPO