Mulheres são presas após furto de sandálias em mercadinho no Tancredo Neves

Um grupo de mulheres, identificadas como Lucicleide Latorre Carneiro, de 35 anos, Ana Kesia Falcão da Costa, 23 anos, Grace Kelly Pacheco Pereira, 23 anos e Maisa dos Santos Lima, de 18 anos, foram presas no fim da tarde do último sábado (19), após furtarem 13 pares de sandálias de um mercadinho localizado na rua Birita, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado no 14º DIP, o grupo foi detido por policiais da Rocam, acionados por um mototaxista que estava perto do mercadinho e percebeu a ação das mulheres.

Dentro do estabelecimento os moradores conseguiram deter Lucicleide, que foi presa em flagrante. Com a suspeita, os policiais encontraram os calçados que haviam sido furtados do local.

Durante o depoimento, Lucicleide, entregou o nome das outras três comparsas. A equipe policial se deslocou até a residência das cúmplices pelo crime e efetuou as prisões em flagrante.

As quatro mulheres foram levadas para a Delegacia e autuadas por furto tentado e associação criminosa. Elas devem ser encaminhadas para audiência de custodia, na manhã desta segunda-feira (21), no fórum Henoch Reis, Zona Sul da capital.

Daniel Landazuri

EM TEMPO