Mulheres são presas ao tentar entrar com drogas no Compaj

Suspeitas de tentar entrar no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) com drogas escondidas em preservativos, Evalda Brito Medeiros, Franksilania Esquerdo Pitombeira, Mylena Gama Coelho e Virginia Rodrigues Matos, foram presas em flagrante na tarde de ontem. Em um dos casos, uma mulher que é companheira de um detento do regime fechado,

escondeu as porções de maconha, em quatro frascos de xampu.

As drogas foram apreendidas durante uma revista realizada pelos agentes penitenciários antes do contato dos familiares com os presos, conforme afirmou, em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Conforme a Seap, os procedimentos de revista em dias de entrega de materiais têm sido reforçados com o objetivo de inibir a entrada de materiais ilícitos em todas as unidades prisionais. Os agentes penitenciários acionaram a Polícia Militar, que prendeu as mulheres na unidade e as encaminharam ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste, onde o caso foi registrado. As suspeitas devem responder pelo crime de tráfico de

drogas e terão a autorização de visita suspensa por 30 dias.

Outro caso

Na noite de terça-feira (24), um ajudante de pedreiro, identificado como Frank dos Santos Pinheiro, 22, foi preso após tentar entrar com drogas na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), Zona Leste de Manaus. A droga também estava escondida dentro de uma embalagem de shampoo.

Bruna Souza

EM TEMPO