Mulheres são baleadas em tentativa de assalto e uma morre

Duas mulheres, que não tiveram nomes revelados, foram baleadas, na noite desta segunda-feira (6), por volta das 20h30, em frente à residência delas, localizada na Avenida Costa e Silva (antiga Silves), bairro Crespo, Zona Sul de Manaus. Uma das vítimas morreu no local e a outra foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Sul de Manaus, em estado grave.

De acordo com os policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia trabalha com a suspeita de um possível latrocínio, já que dois homens, ainda não identificados, tentaram roubar o carro, modelo Fiat Palio, de cor preta e placas PHC-4171. As vítimas se preparavam para sair no veículo quando foram abordadas.

A polícia informou que no local foram encontradas quatro cápsulas de munições. A mulher que morreu no local foi alvejada fora do veículo e o corpo ficou caído no chão.

Após cometer o crime, os dois infratores fugiram a pé e, a poucos metros do local do crime, utilizaram uma motocicleta para concluir a fuga. Ainda não há informações sobre o paradeiro dos suspeitos. Viaturas da polícia fazem rondas em todas as zonas da cidade com intuito de prender a dupla.

Acidente

A poucos metros da cena do crime, em frente a uma agência bancária, um homem, que também não teve o nome divulgado, foi atropelado por um micro-ônibus. Ele fraturou a clavícula e foi removido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o HPS João Lúcio, na Zona Leste.

Isac Sharlon

EM TEMPO