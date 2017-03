Mulheres protestam contra Reforma da Previdência em Manaus

Aproximadamente 200 pessoas participam da manifestação ‘Mulheres contra a Reforma da Previdência’, na tarde desta quarta-feira(8), no Centro de Manaus. O movimento busca lutar pelos direitos da mulher e garantir que os questões trabalhistas e sociais sejam respeitadas.

A ação, que teve início na Praça da Saudade, reuniu vários movimentos sociais e partidos políticos, que usaram faixas, cartazes e carros de som para falar de temas que afetam diretamente o público feminino, como igualdade de direitos, violência, liberdade sexual e igualdade salarial no mercado de trabalho.

Uma das organizadoras da reunião, Lúcia Anthony, da União Brasileira das Mulheres e vice-presidente do Partido Comunista do Brasil (PC do B), destaca importância das pessoas lutarem pelos direitos das mulheres e também de todos os brasileiros.

“É um movimento nacional para garantir trabalho para todos os brasileiros e que as mulheres são contra a Reforma da Previdência. Hoje o Governo Federal não prioriza o social, mas apenas os grandes empresários. As mulheres são as principais vítimas, pois são as primeiras a ficarem desempregadas. E muitas são as principais fontes de sustento da família. Então, as mulheres vem para rua para não perder os direitos”, disse.

Já a representante do Movimento de Mães, Alessandrine Silva, que é ativista materna, explicou que muitas mulheres aproveitaram esta data para protestar e, por isso, não foram trabalhar.

“É um movimento de reflexão e luta, em um momento em que nossos direitos estão em teste e somos ofendidas no Congresso. É importante mobilizar a todos, inclusive as crianças, pois aproveitamos para ensinar aos meninos que se deve respeitar as meninas”, afirmou.

Já a comerciante Núbia Lafaiete Souza foi com as amigas e a irmã para a manifestação. Ela se considera ativista e informou que teve conhecimento do protesto por grupos no WhatsApp.

“Vim dizer não às injustiças. Ontem vi um vídeo de um bruto assassinato de uma travesti chamada Dandara. Vim aqui pela Dandara, por mim, pela minha irmã, por todas as mulheres”, contou.

Os manifestantes saíram da praça em direção à Praça da Polícia, de onde seguem para frente da sede do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo a historiadora, Patrícia Sampaio, é importante que as mulheres tenham o direito de continuar vivas. Além disso, ela frisou que o combate ao machismo não é um fenômeno apenas do Brasil.

“A única coisa que eu gostaria é o direito de continuar viva. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Em 24 horas, mais de 130 mulheres são agredidas sexualmente. Depois discutimos direitos iguais, remuneração no mercado de trabalho, combater a Reforma da Previdência, que nos atinge muito duramente. O resto a gente constrói, corre atrás como a gente sempre fez, assim como aquelas mulheres que nos antecederam”, destacou.

Outra manifestação foi realizada mais cedo nesta data que comemora o Dia Internacional da Mulher. O ato ‘Mulheres, nenhuma a menos, contra o feminicídio e a reforma da previdência’ reuniu por volta de 120 pessoas no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

Manoela Moura

EM TEMPO