Mulheres jornalistas falam sobre experiências num cenário em transformações

A Roda de Conversa com mulheres jornalistas vai contar com a participação de profissionais que irão relatar suas experiências num cenário em transformações na produção jornalística no Brasil e no mundo. O evento acontece neste sábado (25), às 10h, na sede do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas – SJP/AM, localizado na Praça Santos Dumont, 15, Centro, e a jornalista e editora do caderno de política do jornal Amazonas EM TEMPO, Valéria Costa, é uma das convidadas.

As mudanças ocorridas na produção jornalística e na vida de cada profissional serão um dos focos do debate na Roda de Conversa, a partir do fenômeno da internet e as novas tecnologias surgidas nas últimas décadas.

“Nossas colegas têm muito a contribuir. Cada uma tem uma história de vida, que se mistura com as mudanças na forma de se produzir jornalismo”, reforçou a vice-presidente, jornalista Auxiliadora Tupinambá.

De acordo com Valéria Costa, a discussão é importante para apresentar os principais desafios da profissão. Há 15 anos cobrindo política, a profissional vai falar sobre as mudanças no “fazer jornalístico” nos últimos anos, principalmente, com as constantes mudanças em um dos cenários mais importantes do país e do mundo.

“Eu quero apresentar a profissão aos estudantes, mostrar o que é ser jornalista. Os estudantes quando chegam na faculdade pensam que fazer jornalismo é apenas na televisão, mas não é. Hoje o jornalismo é muito amplo. Além das plataformas tradicionais, agora nós temos novos meios, como a internet e as redes sociais. Quero também mostrar como se faz a cobertura no cenário político, afinal tudo acontece por meio da política. E o jornalismo de política é um segmento do jornalismo, que tem um dever social extremamente importante”, relatou a editora que comanda a equipe de jornalismo político do EM TEMPO há cinco anos.

Ainda sobre a Roda de Conversas, que vai contar com a participação das mulheres do jornalismo, Valéria ressaltou o crescimento e participação do público feminino nas redações e em outros segmentos da comunicação.

“Essa é a primeira roda de conversa do Sindicato, justamente no mês de março, que é uma forma de homenagear as mulheres. É uma forma, inclusive, de homenagear a jornalista. A gente sempre fala que a mulher está em desvantagem no mercado de trabalho, mas se fizermos um comparativo, nos dias atuais há um crescimento significativo na participação da mulher no mercado de trabalho. No jornalismo é quase que igualitário. A presença da mulher nas redações é praticamente a mesma se comparada com o número de homens. Vamos mostrar que todo mundo tem espaço e que é necessário paixão pela profissão”.

Além de Valéria Costa, outras profissionais participam do evento, são elas: Elaíze Farias, Samara Souza, Maria Derzi, Ivânia Vieira, Mazé Mourão, Margareth Queiroz e Daniela Assayag.

Mesmo trazendo as experiências de jornalistas mulheres, o evento está aberto à participação dos homens.

