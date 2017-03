Mulheres assumem postos dos maridos em crimes no AM

Na semana de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, um dado preocupa a segurança púbica, pois é cada vez mais frequente a participação do sexo feminino em crimes violentos ocorridos na capital e no interior do Estado. Somente nos dois primeiros meses de 2017, 139 mulheres foram presas pelos crimes de tráfico de drogas e roubos, segundo registros da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Em 2016, 19.910 mulheres foram presas em todas as zonas da cidade por diversos crimes, das quais 611 foram por roubo e 439 por tráfico de drogas.

Um dos fatores que preocupam as autoridades é a atualização do Código Penal Brasileiro (CPB), que concede regalias para prisões de mulheres, que podem responder pelos crimes que cometeram em regime domiciliar, no caso de as acusadas estarem grávidas ou se tiverem filhos de até 12

anos de idade.

Estratégias do crime

Para o delegado da Polícia Civil Fernando Bezerra, o envolvimento do sexo feminino na criminalidade pode aumentar devido à atualização do Código Penal, uma vez que isso pode ser usado como estratégia para o crime organizado recrutar mulheres para cometer crimes, por saber da garantia legal que elas possuem.

“Não estou criticando o direito à prisão domiciliar, mas é preciso criar estratégias para garantir que essas mulheres paguem pelos crimes, sem transparecer um tipo de impunidade. Já existe um acréscimo razoável de prisões de mulheres este ano, em comparação ao ano passado, principalmente no tráfico de drogas, mas o que chama a atenção é a atuação dessas mulheres em roubos, crimes patrimoniais violentos”, disse.

Coautoras em crimes

Ainda segundo o delegado Fernando Bezerra, as mulheres estão cada vez mais protagonizando a criminalidade, porém, o crime ainda é masculino, uma vez que os homens ocupam lugar estratégico nas duas facções criminosas que dominam o Amazonas, que são a Família do Norte (FDN) e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Sendo assim, as mulheres fazem papel de coautoras ou muitas vezes herdam essa liderança do tráfico do marido, quando eles acabam na prisão.

“No comando de organizações criminosas, elas ainda não fazem parte, mas são peça importante na execução desses crimes. Mas é possível notar essa ascensão delas no crime, quando assumem ‘bocas de fumo’ dos maridos. No caso dos crimes violentos, ainda não há uma associação marital. Algumas mulheres são usadas por seus parceiros para fazer lavagem de dinheiro ou até venda de entorpecentes. O que mais me preocupa é a participação de mulheres na execução, pois isso você não via antigamente, mulheres tomando a frente do roubo, mulheres armadas. É o tipo de criminalidade que toca diariamente o cidadão”, afirmou.

Vender para pagar contas

Nayara (nome fictício), 32 anos, foi presa no fim de 2014 com um quilo de maconha. A suspeita passou dois meses encarcerada e disse em depoimento, na época, que começou a vender drogas para pagar contas. Conforme o relato da suspeita, ela tinha começado a vender drogas há três meses, depois de ser recrutada por um traficante do bairro onde ela mora, oferecendo R$ 200 para que ela vendesse trouxinhas para ele.

