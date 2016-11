Mulher usava casa como ponto de venda de drogas e é presa por envolvimento com o tráfico no Novo Aleixo

Irislândia Nascimento da Ponte, 32, foi presa em flagrante nesta terça-feira (1º) na rua Indiara, bairro Novo Aleixo na Zona Norte de Manaus, por envolvimento com o tráfico de drogas. O fato aconteceu após informações repassadas no disque-denúncia no 181, que apontavam a residência da mulher como ponto de comercialização de drogas.

Durante revista no interior da casa, a equipe policial encontrou entorpecentes escondidos dentro de uma máquina de lavar. Foram apreendidas 30 trouxinhas de substâncias entorpecentes com características de cocaína, 28 trouxinhas com aspecto de maconha, duas trouxinhas de substância com aparência de oxi e um pacote contendo entorpecente, aparentemente, maconha.

Irislândia foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial ela será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria