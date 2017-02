Mulher teria matado companheira após descobrir que seria deixada

A gerente de loja, Leila Jerônimo Assunção, 37, foi presa por homicídio qualificado após desferir 15 facadas na companheira Andreza Souza dos Santos, 29. À equipe do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Leila negou a autoria do crime e não revelou detalhes da ocorrência, mas algumas pessoas relataram aos policiais que a vítima pretendia deixar a gerente para ficar com um colega de trabalho.

A prisão de Leila contou com o reforço dos policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

“Durante as diligências descobrimos que se tratava de um crime passional. Leila e Andreza mantinham um relacionamento amoroso há 12 anos. A possível motivação do crime seria um relacionamento extraconjugal mantido por Andreza com um colega de trabalho. A vítima chegou a comentar com algumas pessoas que pretendia deixar a companheira. Entretanto, ela tinha medo da reação de Leila, que já a teria ameaçado de morte, segundo testemunhas”, ressaltou o delegado titular do DIP, Raul Augusto Neto.

De acordo com a autoridade policial, Leila foi abordada por policiais militares da 26ª Cicom ainda na manhã de ontem, por volta das 10h, na loja de confecções onde trabalhava, situada na Avenida Leonardo Malcher, Centro da cidade, Zona Sul. O delegado destacou, ainda, que os vizinhos relataram que a companheira da vítima teria deixado a casa onde moravam muito nervosa, minutos antes do encontro do cadáver.

A autoridade policial informou que, durante depoimento, Leila negou a autoria do crime e não revelou detalhes da ocorrência. O titular do 26º DIP ressaltou, ainda, que a faca utilizada na ação criminosa foi encontrada no local do fato e encaminhada ao Instituto de Criminalística (IC) para ser periciada.

Após a realização dos procedimentos cabíveis no prédio do 26º DIP, Leila será encaminhada ao Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, onde irá passar por Audiência de Custódia.

Com informações da assessoria