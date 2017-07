Mulher tenta tirar selfie em exposição e causa prejuízo de US$ 200 mil

Uma visitante da galeria de arte 14th Factory, em Los Angeles, nos Estados Unidos, cometeu uma gafe durante uma exposição destruindo obras no valor de US$ 200.000. Ao tentar tirar uma selfie com uma das obras de arte, a mulher perdeu o equilíbrio e caiu em cima do pedestal expositor. Em um efeito dominó, outros pedestais também foram caindo, danificando outras peças.

O incidente com a mulher ocorreu em uma exibição chamada ‘Hpercaine’ que exibia diferentes coroas feitas de ouro, madeira, nylon e até mesmo de flores.

Pelo menos 10 expositores foram derrubados. “Três esculturas foram danificadas permanentemente e outras foram danificadas em vários graus. O custo aproximado do prejuízo é de US$ 200 mil”, afirmou Gloria Yu, uma das artistas que colaboraram com a exposição, ao site Hyperallergic, especializado em arte e cultura

A 14th Factory informou que não irá comentar se as peças tinham seguro contra acidentes.

Assista ao vídeo e veja o momento do desastre: