Mulher tenta entrar com celular escondido em pote de manteiga no Ipat e é presa

Gleice Pontes Freire, 35, foi presa na tarde desta quarta-feira (22), ao tentar entrar – com um celular escondido dentro de um pote de manteiga – no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no quilômetro 8 da BR-174 (Manaus- Boa Vista).

Em depoimento, Gleice informou que estava entrando na unidade prisional para visitar um familiar, quando uma mulher a abordou e ordenou que ela levasse o celular para um detento não identificado. Ao passar pela revista feita por agentes penitenciários, ainda foi encontrado um cordão de prata, além do celular, dentro do pote de manteiga.

A mulher foi levada ao 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Ana Sena

EM TEMPO