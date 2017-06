Mulher tenta dar golpe em agência bancária de Manaus e é presa por estelionato

Suspeita usava documentos falsos pertencentes a uma advogada-foto: Divulgação

Uma mulher identificada como Ellen Cristina Abreu de Abreu, de 26 anos, foi presa em flagrante na tarde de quarta-feira (28), por volta de 16h, dentro de uma agência bancária,localizada na Rua Barroso, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, ao tentar abrir uma conta corrente com documentos falsos, com a finalidade de sacar dinheiro obtido por meio de transação ilegal.A prisão ocorreu em flagrante, por crimes de estelionato e uso de documentos falsos.

De acordo com a Polícia, Ellen fez um empréstimo no valor de R$ 40 mil na manhã de quarta-feira, dia 28, em outra agência bancária. Na tarde daquele mesmo dia, por volta das 14h, foi a outro estabelecimento bancário para abrir a conta e realizar a transferência do valor e poder sacar a quantia.

Documentos de advogada

Marcos Paulo Graciano disse que o gerente da instituição financeira desconfiou dos documentos apresentados pela infratora, uma vez que os dados fornecidos conflitaram com os de uma advogada que já possuía conta naquele banco.

Ao ser questionada pelo gerente acerca de informações pessoais, Ellen não soube responder algumas questões e apresentou insegurança em determinados momentos. Após suspeitar de golpe, o gerente da agência acionou a segurança da unidade e a Polícia Militar. A mulher foi conduzida até o 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi presa.

Com Ellen os policiais civis encontraram Registro Geral (RG) com foto dela, Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência, extratos bancários e comprovante de rendimentos. Todos cópias da advogada, que seria vítima do golpe.

Durante consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM) foi constatado que a infratora responde a quatro processos na Justiça, sendo dois em 2008 e um em 2017 por estelionato, além de outro em 2016 por receptação de carro com restrição de roubo.

Ao término dos procedimentos cabíveis no 24º DIP, a mulher será encaminhada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da cidade.

Com informações da assessoria.